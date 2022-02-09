ABD basını duyurdu! Askerler Afganistan'dan tahliye olurken sivilleri katletti

Gittiği ülkelere sözde demokrasi götüreceğini lanse eden Amerika geride sadece kan ve göz yaşı bırakıyor. 14 Nisan 2021'de 11 Eylül'ün yıl dönümünde Biden askerlerin Afganistan'dan tahliyesine karar verdi. Büyük bir kaosle tahliye gerçekleştiren ABD, Afgan ordusunun dağılmasına ve hükümetin düşmesine engel olamadı.
ABD'NİN İŞBİLMEZLİĞİ
Bunun üzerine on binlerce Afgan Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na akın etmiş ve ABD askeri kargo uçaklarına binmeye çalışmıştı. Diğer taraftan, ABD'nin tahliyede öncelik koşullarını taşıyan on binlerce kişi ise havaalanına ulaşamamıştı. Kaosla sonuçlanan çekilmeye ilişkin tartışmalarda ABD kurumlarının koordinasyonsuzluğu ve hazırlıksızlığına işaret edilmişti.
SÖZDE 'BENZERİ GÖRÜŞMEMİŞ TAHLİYE'
Kabil'in Taliban'ın eline geçmesinden bir gün önce yapılan bir toplantının basına sızan notlarında Biden yönetiminin tahliyeler dahil Afganistan'dan çekilme konusundaki hazırlıksızlığını ortaya koydu.
Biden yönetimi, Afganistan tahliyesini "tarihte benzeri görülmemiş tahliye" olarak lanse ederken, sızdırılan bu belge bir taraftan tahliye sırasında yaşanan kaos ve plansızlığın, diğer taraftan geride yüzlerce ABD vatandaşı ve on binlerce Amerikan ordusu ile iş birliği yapmış Afganların bırakılmasının nedenini günyüzüne çıkardı.