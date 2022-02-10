NATO'dan Rusya'ya uyarı mektubu: Avrupa güvenliği için tehlikeli bir an

Son dakika haberleri... İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Brüksel'deki görüşmensin ardından açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a diyaloğu devam ettirmek için mektup gönderdim" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesinin ardından Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin sayısının arttığını söyleyen Stoltenberg, olası bir saldırı için uyarı zamanının daraldığını söyledi.
"TEHLİKELİ BİR AN, EN KÖTÜSÜNE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"