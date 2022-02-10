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    • Dünya
    • 10.02.2022 14:27
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    • 10.02.2022 14:30
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    NATO'dan Rusya'ya uyarı mektubu: Avrupa güvenliği için tehlikeli bir an

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a diyaloğu devam ettirmek için mektup gönderdim" dedi. Stoltenberg, Ukrayna sınırındaki askeri yığınak için "Avrupa güvenliği için tehlikeli bir an" ifadelerini kullandı.

    NATO’dan Rusya’ya uyarı mektubu!

    Son dakika haberleri... İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Brüksel'deki görüşmensin ardından açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a diyaloğu devam ettirmek için mektup gönderdim" dedi.

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesinin ardından Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin sayısının arttığını söyleyen Stoltenberg, olası bir saldırı için uyarı zamanının daraldığını söyledi.

    "TEHLİKELİ BİR AN, EN KÖTÜSÜNE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

        Stoltenberg, "Bu Avrupa'nın güvenliği için tehlikeli bir an, Rus birliklerinin sayısı artıyor. NATO, Rusya için tehdit değil ancak siyasi çözüm ararken en kötüsüne de hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

        Diyaloğu devam ettirmek için Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a mektup gönderdiğini belirten Stoltenbeg, "Rusya'nın diplomatik çözüm ve ekonomik yaptırım arasında seçim yapması gerekiyor." dedi.
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