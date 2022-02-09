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    • Dünya
    • 09.02.2022 15:59
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    • 09.02.2022 16:08
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    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin'den ABD'ye zehir zemberek sözler: "Aptallık yapmayın"

    Ukrayna krizi ABD ile Rusya arasında büyük gerilimlere yol açıyor. ABD'nin, Ukrayna'ya THAAD anti-balistik füze yerleştireceği ile ilgili iddialara sert tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, "Amerikalıları aptalca şeyler yapmamaya davet ediyoruz" dedi.

    Zehir zemberek sözler: Aptallık yapmayın

    Rus basını diplomatik kaynaklara dayandırdığı bir haberinde, ABD'nin, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne THAAD anti-balistik füze sistemlerini yerleştireceğini yazmasının ardından Rusya'dan açıklama gecikmedi.

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, ABD'nin, Ukrayna'ya füze sistemleri sevk etme ihtimalini sert sözlerle eleştirerek, "ABD'li meslektaşlarımızı aptalca şeyler yapmamaya, sağduyulu davranmaya ve mevcut durumu daha da ileriye taşıyarak bu durumdan faydalanmamaya çağırıyoruz. Bu, içinden çıkılması güç bir yol ama bir çıkış yolu bulunacaktır" açıklamasını yaptı.

    ABD ile diyaloğu sürdürme niyetlerinin olduğunu ifade eden Pankin, "En üst düzeyde dahil çeşitli seviyelerde diyaloğa hazır olduğumuzu söylüyoruz. Biz, daha fazla diplomatik yöntem kullanacağız fakat görünüşe göre meslektaşlarımız başka şeylerle ilgilenecek" dedi.

    RUSYA: ABD GÜVENLİK GARANTİLERİ KONUSUNDA DİYALOĞU SÜRDÜRMELİ
    Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin güvenlik garantileri konusunda Rusya ile diyaloğu sürdürmesi gerektiğini söyledi.

    Ryabkov, başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Güvenlik garantileri konusunda istişarelerin devam etmesi gerektiğini belirten Ryabkov, "Her şeyden önce, ABD'nin bu konuda derin ve anlamlı diyaloğa dahil olması gerektiğini düşünüyoruz. ABD bu durumdan ciddi anlamda endişeliyse bu diyaloğu kapalı kapılar ardında sürdürmelidir. Batı, son zamanlarda fazlasıyla kamuya yönelik 'megafon' diplomasisi izliyor." dedi.

    Ryabkov, Rusya'nın "sessiz" şekilde diplomatik çalışmalara odaklandığını belirterek "Seçenek Batı ve aynı görüşe sahip olanlarındır. İlerideki gelişmeler onlara bağlıdır." diye konuştu.

        ABD ile NATO'nun güvenlik ile ilgili olası yanıtları konusunda analiz etmeye devam ettiklerini dile getiren Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuda karar alacağını söyledi.

        "THAAD'IN UKRAYNA'YA SEVK EDİLMESİ, KRİZİN SİYASİ ÇÖZÜM ŞANSINI AZALTACAK"
        Ukrayna'nın ABD'den Yüksek İrtifa Terminal Alan Savunma Sistemi (THAAD) talep ettiği yönündeki iddiayı değerlendiren Ryabkov, şöyle devam etti:

        "Bu, Ukrayna'nın silah ve askeri teçhizat ile donatılması açısından, bize siyasi ve askeri teknik baskı kurma girişimidir. Burada şantaj ve baskı unsuru var. THAAD'ın Ukrayna'ya sevk edilmesi krizin siyasi yolla çözülmesi şansını azaltacak."

        "KUZEY AKIM 2 BASKI ARACI HALİNE DÖNÜŞTÜ"
        ABD ve bazı Batı ülkelerinin Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Ryabkov, bu açıklamaların "eğlence unsuru" ve "siyasi sirk" olduğunu belirtti.

        Ryabkov, söz konusu projenin "baskı aracı" haline dönüştüğünü vurgulayarak, "Bu, Avrupa, NATO ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) gerçeklerin yansımasıdır. Burada bağımsız hareket etme ve kendi çıkarlarını doğru şekilde değerlendirme yönünde girişim yok. Aynı şeyler tekrarlanıyor. Bazıları, Moskova'ya çamur atmak için her türlü zorluğa katlanmaya hazır. Bu, Batı'nın, özellikle de AB'nin siyasetinin özüdür." ifadelerini kullandı.

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