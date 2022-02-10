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    ABD'de eşi ile birlikte 4.5 milyar dolarlık kripto para vurgunu yaptı! Kendisini Türk olarak tanıttı

    ABD’de eşi ile birlikte 4.5 milyar dolarlık kripto para vurgunu yapan Heather ‘Reyhan’ Mogan’ın, kendini Türk olarak lanse etmesi şaşırttı. 31 yaşındaki Heather Morgan, kendisini "seri girişimci, üretken yazar, saygısız komedi rapçisi ve yatırımcı" olarak tanımlıyor.

    Vurgun kızı Reyhan

    ABD'de 2016'da kripto para borsası Bitfinex hackleyip şu an 4.5 milyar dolar değerindeki parayı çalan Ilya Lichtenstein ve eşi Heather "Reyhan" Morgan yakalandı.

    Adalet Bakanlığı, paranın da ele geçirildiğini açıkladı.

    Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, ele geçirilen tutarın Adalet Bakanlığı'nın şimdiye kadarki en büyük mali haczi olduğunu anlattı.

    31 yaşındaki vurguncu kadının sık sık Türkiye'ye özgü yiyecek, içecek ürünleri paylaşması, hatta Türk Bayraklı şapka bile takmasının nedeni, anlaşılamadı!

    Heather Morgan'ın sık sık Türkiye'ye özgü içeriklerle paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Kendisini "Turkish Martha Stewart" olarak tanıttığı anlaşıldı. Ancak Türk olduğuyla ilgili herhangi bir kayıta rastlanmadı.

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