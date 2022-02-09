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Haberler Dünya 4,5 milyar dolarlık kripto para vurgunu! ABD Adalet Bakanlığı el koydu | Heather Reyhan Morgan kimdir?

4,5 milyar dolarlık kripto para vurgunu! ABD Adalet Bakanlığı el koydu | Heather Reyhan Morgan kimdir?

Dünyanın konuştuğu milyar dolarlık kripto para vurgununda son dakika. ABD Adalet Bakanlığı, 2016'da sanal para borsası Bitfinex'in hacklenmesi üzerine çalınan 3,6 milyar dolar (Şu anki değeri 4,5 milyar dolar) değerindeki kripto parayı ele geçirdi. Bakanlık, tutuklanan 34 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve 31 yaşındaki Heather Reyhan Morgan çiftinin New York kentinin Manhattan bölgesinde yaşadıklarını belirtti. 31 yaşındaki Heather Morgan'ın, kendisini LinkedIn'de "seri girişimci, üretken yazar, saygısız komedi rapçisi ve yüksek büyüme potansiyeline sahip B2B yazılım şirketlerinde yatırımcı" olarak tanımlıyor. Heather Morgan, sık sık Türkiye'ye özgü içeriklerle paylaşımlar yapıyor. Heather Morgan'ın Türk olduğuyla ilgili herhangi bir kayıt yer almıyor. Morgan kendisini "Turkish Martha Stewart" olarak tanıtıyor.

09.02.2022 12:07 - Son Güncelleme: 09.02.2022 12:07
4,5 milyar dolarlık kripto para vurgunu! ABD Adalet Bakanlığı el koydu | Heather Reyhan Morgan kimdir?

ABD Adalet Bakanlığı, 2016'da sanal para borsası Bitfinex'in hacklenmesi üzerine çalınan 3,6 milyar dolar (Şu anki değeri 4,5 milyar dolar) değerindeki kripto parayı ele geçirdi.

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4,5 milyar dolarlık kripto para vurgunu! ABD Adalet Bakanlığı el koydu | Heather Reyhan Morgan kimdir?

Bakanlık açıklamasında, çalınan kripto paraları aklamak için komplo kurdukları iddiasıyla evli çiftin tutuklandığı belirtildi. Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco ele geçirilen kripto paranın şimdiye kadarki en büyük mali haciz olduğunu belirtti.

4,5 milyar dolarlık kripto para vurgunu! ABD Adalet Bakanlığı el koydu | Heather Reyhan Morgan kimdir?

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu sabah Manhattan'da iki kişi, sanal para borsası olan Bitfinex'in 2016 hacklenmesi sırasında çalınan kripto para birimini aklamak için bir komplo olduğu iddiasıyla tutuklandı.

4,5 milyar dolarlık kripto para vurgunu! ABD Adalet Bakanlığı el koydu | Heather Reyhan Morgan kimdir?

Şimdiye kadar, kolluk kuvvetleri, bu hack ile bağlantılı olarak 3,6 milyar doların üzerinde kripto para birimine el koydu" denildi. Bakanlık, tutuklanan Ilya Lichtenstein (34) ve Heather Morgan (31) çiftinin New York kentinin Manhattan bölgesinde yaşadıklarını belirtti.

4,5 milyar dolarlık kripto para vurgunu! ABD Adalet Bakanlığı el koydu | Heather Reyhan Morgan kimdir?

"ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK MALİ HACİZ"
Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco, davaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugünkü tutuklamalar ve departmanın şimdiye kadarki en büyük mali haczi, kripto para biriminin suçlular için güvenli bir sığınak olmadığını gösteriyor" dedi.

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