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    • Dünya
    • 09.02.2022 19:31
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    • 09.02.2022 20:06
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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın görüntüleri ifşa oldu! Karantina kısıtlamalarında böyle partiledi...

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın parti görüntüleri ifşa oldu. Koronavirüs salgınının dünyayı kavurduğu sırada karantina sebebiyle yasak olmasına rağmen parti verdiği iddiasına yönelik soruşturma sürerken, Boris Johnson'ın parti görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan fotoğrafta Johnson'ın yanında üç kişi daha olduğu görülürken parti yapıldığının kanıtı olarak şampanya ve cips gibi yiyecekler ve boyun süsü de görüldü.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Johnson’ın görüntüleri ifşa oldu!

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson fena yakalandı.

    Koronavirüs salgınının dünyayı kasıp kavurduğu sırada karantina sebebiyle yasak olmasına rağmen parti verdiği iddiasına yönelik soruşturma sürerken, Boris Johnson'ın parti görüntüleri ifşa oldu.

    Boris Johnson'ın Başbakanlık Konutu'nda Parti verdiği 15 Aralık 2020'de ülkede, farklı hanelerden iki ya da daha fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklayan 2. Kademe tedbirler uygulanıyordu.

    Geçtiğimiz yıl İngiliz The Mirror gazetesi bu haberi dünyaya duyururken, haberin yayınlanmasından iki gün sonra Başbakan Johnson, "Size bir kez daha söylüyorum ki kesinlikle kuralları ihlâl etmedim" savunması yaptı.

    PARTİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
    Yaşanan gelişmeler sonrasında Boris Johnson'ın parti görüntüleri ortaya çıktı. ortaya çıkan fotoğrafın çekildiği Noel eğlencesi, Britanya polisi tarafından sorgulanan etkinlikler arasında yer almıyor ancak ülkede bu eğlencenin de soruşturma konusu yapılmasına dair çağrılar giderek artıyor.

    FOTOĞRAFTA PARTİ İZLERİ: ŞAMPANYA CİPS BOYUN SÜSÜ
    Ortaya çıkan fotoğrafta Johnson'ın yanında üç kişi daha olduğu görülürken parti yapıldığının kanıtı olarak şampanya ve cips gibi yiyecekler ve boyun süsü de görüldü.

    Avukat Adam Wagner, The Mirror'a verdiği demeçte, "Başbakan'ın daha önce yayınlanan fotoğrafı bir Zoom çağrısıyla bölünmüş kısa bir toplantı olabilirdi. Fakat bu yeni fotoğrafta alkol ve yiyeceklerle dört kişi görünüyor. Ayrıca bunun bir Noel partisi olduğunu gösteren süsler de var" ifadelerini kullandı.

        BORRIS'E YÖNELİK PARTİ İDDİALARI
        Başbakanlıkta kısıtlamaların ihlal edildiği öne sürülen parti veya etkinliklerin sayısı, Johnson'ın 2020'deki ilk karantina sırasında Kovid-19 kısıtlamalarına aykırı olmasına rağmen bir doğum günü partisi yaptığının ortaya çıkmasıyla 17'ye yükselmişti.

        Johnson'ın bunlar arasında yer alan ve 20 Mayıs 2020'de Başbakanlık bahçesinde düzenlenen bir partiye de katıldığı belirlenmişti.

        İddiayı doğrulayarak özür dileyen Johnson, "kendi içkinizi getirin" denilerek personelin davet edildiği etkinliğin "iş etkinliği" olduğunu sandığını söylemişti.

        Muhalefet ve Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti'den bazı milletvekilleri Başbakan'ın istifasını isterken, düzenlenen etkinliklerle ilgili olarak kıdemli memur Sue Gray bir rapor yazmakla görevlendirilmişti.

        Bu arada polis de Gray'in ilettiği bilgiler ve Başbakanlıktaki görevli polis memurlarının ifadeleri kapsamında kendi soruşturmasını başlatmıştı.

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        Johnson’ın görüntüleri ifşa oldu!
        Haberler Dünya İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın görüntüleri ifşa oldu! Karantina kısıtlamalarında böyle partiledi...
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