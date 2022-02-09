İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın görüntüleri ifşa oldu! Karantina kısıtlamalarında böyle partiledi...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson fena yakalandı.
Koronavirüs salgınının dünyayı kasıp kavurduğu sırada karantina sebebiyle yasak olmasına rağmen parti verdiği iddiasına yönelik soruşturma sürerken, Boris Johnson'ın parti görüntüleri ifşa oldu.
Boris Johnson'ın Başbakanlık Konutu'nda Parti verdiği 15 Aralık 2020'de ülkede, farklı hanelerden iki ya da daha fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklayan 2. Kademe tedbirler uygulanıyordu.
Geçtiğimiz yıl İngiliz The Mirror gazetesi bu haberi dünyaya duyururken, haberin yayınlanmasından iki gün sonra Başbakan Johnson, "Size bir kez daha söylüyorum ki kesinlikle kuralları ihlâl etmedim" savunması yaptı.
PARTİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan gelişmeler sonrasında Boris Johnson'ın parti görüntüleri ortaya çıktı. ortaya çıkan fotoğrafın çekildiği Noel eğlencesi, Britanya polisi tarafından sorgulanan etkinlikler arasında yer almıyor ancak ülkede bu eğlencenin de soruşturma konusu yapılmasına dair çağrılar giderek artıyor.
FOTOĞRAFTA PARTİ İZLERİ: ŞAMPANYA CİPS BOYUN SÜSÜ
Ortaya çıkan fotoğrafta Johnson'ın yanında üç kişi daha olduğu görülürken parti yapıldığının kanıtı olarak şampanya ve cips gibi yiyecekler ve boyun süsü de görüldü.
Avukat Adam Wagner, The Mirror'a verdiği demeçte, "Başbakan'ın daha önce yayınlanan fotoğrafı bir Zoom çağrısıyla bölünmüş kısa bir toplantı olabilirdi. Fakat bu yeni fotoğrafta alkol ve yiyeceklerle dört kişi görünüyor. Ayrıca bunun bir Noel partisi olduğunu gösteren süsler de var" ifadelerini kullandı.