İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın görüntüleri ifşa oldu! Karantina kısıtlamalarında böyle partiledi...

Geçtiğimiz yıl İngiliz The Mirror gazetesi bu haberi dünyaya duyururken, haberin yayınlanmasından iki gün sonra Başbakan Johnson, "Size bir kez daha söylüyorum ki kesinlikle kuralları ihlâl etmedim" savunması yaptı.

PARTİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan gelişmeler sonrasında Boris Johnson'ın parti görüntüleri ortaya çıktı. ortaya çıkan fotoğrafın çekildiği Noel eğlencesi, Britanya polisi tarafından sorgulanan etkinlikler arasında yer almıyor ancak ülkede bu eğlencenin de soruşturma konusu yapılmasına dair çağrılar giderek artıyor.