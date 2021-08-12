ABD tahliyeler için Afganistan'a 3 bin asker gönderecek!

Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile koordinasyon ve planlanma için konuştuğunu ifade eden Price, ''Şunu netleştirelim, Büyükelçilik açık kalıyor. Afganistan'daki diplomatik çalışmalarımıza devam etmeyi planlıyoruz. ABD, Özel Göçmen Vizesi başvuruları dahil konsolosluk hizmetlerini desteklemeye, Afgan hükümeti ve Afgan halkı ile diplomatik ilişkilerine devam edecek.'' diye konuştu.

Özel Göçmen Vizesi'ne başvuran Afganları ABD'ye yerleştirmeye yönelik çabaların devam edeceğini ve şimdiye kadar aralarında Afgan çevirmen ve ailelerinin de olduğu 1200 kişinin ABD'ye getirildiğini söyleyen Price, ''İlerleyen günlerde günlük ek uçuşlar başlayacak.'' ifadesini kullandı.