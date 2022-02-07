ABD kıyameti yaşıyor! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 900 bini aştı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 48 bin 354 artarak 76 milyon 506 bin 842 oldu.
Ülkede 373 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 902 bin 639'a yükseldi.
California, 8 milyon 627 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 416 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 653 bini aşkın vakayla Florida izledi.
California can kaybında da 81 bin 65 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 80 bin 700, Florida'da ise 66 bin 279 kişi hayatını kaybetti.