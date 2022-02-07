ABD kıyameti yaşıyor! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 900 bini aştı

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,4'üne en az bir doz, yüzde 68,1'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 43,5'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.