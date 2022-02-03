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    • Dünya
    • 03.02.2022 15:50
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    • 03.02.2022 15:53
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    Rusya Ukrayna'yı çevreliyor: S-400’ler Belarus'ta

    Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, "Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikat için S-400 Triumph uçaksavar füzesi sisteminin Belarus Cumhuriyeti’ne ulaştığını açıkladı.

    takvim.com.tr
    Rusya’dan S-400 hamlesi! İş çığrından çıktı çıkacak...

    Rusya-Ukrayna krizi tırmanmaya devam ediyor. Son olarak Rusya'nın askeri tatbikatlar bahanesiyle Belarus'a gönderdiği S-400'ler ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    "PERSONEL TANIDIK OLMAYAN BİR TATBİKAT ALANINA İLERLEYECEK"

    Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda "S-400 uçaksavar füze sistemi Belarus Cumhuriyeti'ne ulaştı. Personel, boşaltma istasyonundan standart ekipman üzerinde Brest bölgesindeki tanıdık olmayan bir tatbikat alanına ilerleyecek" ifadelerii kullanıldı.

    Belarus ve Rusya'nın savunma sistemi S-400 uçaksavar füze sistemini taşıyan Rus ekipleri, tatbikat için görev yerlerine vardıklarında birleşik bölgesel havanın bir parçası olarak mühendislik ekipmanı, fırlatma pozisyonlarının kamuflajı, ekipmanın bakımı ve hava savunmasında savaş görevini üstlenecek.

        Öte yandan Rusya S-400'lerin yanı sıra "Pantsir-S" hava savunma füze sistemleri ve 12 "Su-35" savaş uçağını da Belarus'a göndereceği biliniyor.,

        "Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikat, 10 Şubat'ta başlayacak.

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