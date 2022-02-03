Rusya Ukrayna'yı çevreliyor: S-400’ler Belarus'ta

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda "S-400 uçaksavar füze sistemi Belarus Cumhuriyeti'ne ulaştı. Personel, boşaltma istasyonundan standart ekipman üzerinde Brest bölgesindeki tanıdık olmayan bir tatbikat alanına ilerleyecek" ifadelerii kullanıldı.
Belarus ve Rusya'nın savunma sistemi S-400 uçaksavar füze sistemini taşıyan Rus ekipleri, tatbikat için görev yerlerine vardıklarında birleşik bölgesel havanın bir parçası olarak mühendislik ekipmanı, fırlatma pozisyonlarının kamuflajı, ekipmanın bakımı ve hava savunmasında savaş görevini üstlenecek.