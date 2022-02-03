Rusya Ukrayna'yı çevreliyor: S-400’ler Belarus'ta

Rusya-Ukrayna krizi tırmanmaya devam ediyor. Son olarak Rusya'nın askeri tatbikatlar bahanesiyle Belarus'a gönderdiği S-400'ler ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

"PERSONEL TANIDIK OLMAYAN BİR TATBİKAT ALANINA İLERLEYECEK"