Dünyanın gözü Rusya-Ukrayna geriliminde! NATO ikiye bölündü! Almanya ve ABD’nin hedefleri farklı mı?
Dünya aylardır devam eden Ukrayna-Rusya gerilimine odaklandı. Bölgedeki ipler iyice gerilirken Başkan Erdoğan, bugün Ukrayna ziyaretini gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki gerilim savaş boyutuna gelince NATO da ikiye bölündü. Öte yandan Almanya'nın ve ABD'nin hamleleri dikkat çekti. İşte tüm merak edilenler...
Biz de bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hâkim kılmak için tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz" dedi.
Öte yandan Ukrayna-Rusya krizinin orta noktasında bulunan ABD'nin ne yapmak istediğini de büyük merak konusu oldu.
Gazeteci Mehmet Kancı, Ukrayna krizi bağlamında ABD ve Avrupalı müttefikleri arasındaki dinamikleri değerlendirdi.
Ukrayna krizinde yeni bir yol ayrımının eşiğine gelindi. ABD ve İngiltere istihbarat kaynaklarına göre Rusya, Ukrayna'ya yönelik askeri seçenekleri harekete geçirecekse bunun zamanı Şubat ayı olacak. Rusya'nın Gürcistan'a karşı Güney Osetya Savaşı'na girişmek için 2008 Pekin Yaz Olimpiyatlarını, Donbas'ta Rus ayrılıkçıları harekete geçirmek ve Kırım'ı ilhak etmek için 2014 Soçi Kış Olimpiyatlarını kullandığı göz önüne alındığında, bu beklenti makul geliyor. Nitekim yarın Pekin Kış Olimpiyatlarının ilk günü.
ABD, Rusya'nın ne yapacağını ya da ne yapmaya hazırlandığını merak ettiği kadar, Avrupa'daki NATO müttefiklerinin niyetlerini de sorguluyor. Şu anda Batı kampındaki manzara; Rusya karşısında iyi polis Fransa, kararsız polis Almanya, kötü polis ABD ve daha kötü polis İngiltere'den oluşuyor. ABD ve NATO, Rusya'nın 14 Aralık'ta sunduğu güvenlik garantilerinin asli unsurlarını kesin bir şekilde reddetti. NATO ittifakının, Ukrayna ve Gürcistan'ı üyeliğe alacak şekilde doğuya doğru ilerlememesi hatta Bulgaristan ve Romanya'daki NATO güçlerinin çekilmelerini içeren güvenlik garantileri taleplerine aldıkları ret cevabı, Rusya'ya geri adım attırmış değil.