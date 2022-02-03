Dünyanın gözü Rusya-Ukrayna geriliminde! NATO ikiye bölündü! Almanya ve ABD’nin hedefleri farklı mı?

Biz de bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hâkim kılmak için tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz" dedi.

Öte yandan Ukrayna-Rusya krizinin orta noktasında bulunan ABD'nin ne yapmak istediğini de büyük merak konusu oldu.

Gazeteci Mehmet Kancı, Ukrayna krizi bağlamında ABD ve Avrupalı müttefikleri arasındaki dinamikleri değerlendirdi.