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Haberler Dünya Ukrayna ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışmalar yaşanan Donbas'ın Stanitsia Luganska cephe hattından sıcak görüntüler

Ukrayna ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışmalar yaşanan Donbas'ın Stanitsia Luganska cephe hattından sıcak görüntüler

Dünyanın gözünü çevirdiği cephe hattından sıcak kareler geliyor. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan Stanitsia Luganska cephesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerleri görüntülendi. 79. Hava Taarruzu Tugayına bağlı Ukraynalı askerler düzenli olarak devriye geziyor ve dürbünlerle bölgeyi gözetliyor. Bölgedeki gerginliğin savaşa dönüşmemesi için diplomatik girişimler sürerken, cephe hattında ve sınır boyunca askeri hareketlilikler tüm dünya tarafından dikkatle izleniyor.

22.01.2022 14:34 - Son Güncelleme: 22.01.2022 15:34
Ukrayna ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışmalar yaşanan Donbas’ın Stanitsia Luganska cephe hattından sıcak görüntüler

Son dakika... Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan Stanitsia Luganska cephesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerleri görüntülendi.

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Ukrayna ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışmalar yaşanan Donbas’ın Stanitsia Luganska cephe hattından sıcak görüntüler

Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında 2014'ten bu yana çatışmalara sahne olan Stanitsia Luganska kasabası yakınlarındaki cephe, Donbas'ın Lugansk bölgesinde bulunuyor.

Ukrayna ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışmalar yaşanan Donbas’ın Stanitsia Luganska cephe hattından sıcak görüntüler

Yaklaşık iki ay önce Rusya yanlısı ayrılıkçıların havan topu atışı sonucu kasaba yakınlarındaki bir köydeki evler zarar gördü ve bölgede yaşayanlar ayrıldı.

Ukrayna ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışmalar yaşanan Donbas’ın Stanitsia Luganska cephe hattından sıcak görüntüler

Cephede gün içinde bir çatışma gözlemlenmezken, 79. Hava Taarruzu Tugayına bağlı Ukraynalı askerler düzenli olarak devriye geziyor ve dürbünlerle bölgeyi gözetliyor.

Ukrayna ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışmalar yaşanan Donbas’ın Stanitsia Luganska cephe hattından sıcak görüntüler

Rusya ile Batı arasındaki gerginliğin arttığı dönemde, gözler, Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu kontrolündeki bölge arasında bulunan cephe hattındaki ve iki ülkenin sınırındaki hareketliliğe çevrildi.

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