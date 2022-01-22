Ukrayna ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışmalar yaşanan Donbas'ın Stanitsia Luganska cephe hattından sıcak görüntüler
Dünyanın gözünü çevirdiği cephe hattından sıcak kareler geliyor. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan Stanitsia Luganska cephesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerleri görüntülendi. 79. Hava Taarruzu Tugayına bağlı Ukraynalı askerler düzenli olarak devriye geziyor ve dürbünlerle bölgeyi gözetliyor. Bölgedeki gerginliğin savaşa dönüşmemesi için diplomatik girişimler sürerken, cephe hattında ve sınır boyunca askeri hareketlilikler tüm dünya tarafından dikkatle izleniyor.
22.01.2022 14:34
- Son Güncelleme: 22.01.2022 15:34
Son dakika... Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan Stanitsia Luganska cephesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerleri görüntülendi.
Yaklaşık iki ay önce Rusya yanlısı ayrılıkçıların havan topu atışı sonucu kasaba yakınlarındaki bir köydeki evler zarar gördü ve bölgede yaşayanlar ayrıldı.
Cephede gün içinde bir çatışma gözlemlenmezken, 79. Hava Taarruzu Tugayına bağlı Ukraynalı askerler düzenli olarak devriye geziyor ve dürbünlerle bölgeyi gözetliyor.