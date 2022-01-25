Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 25.01.2022 11:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.01.2022 11:58
    ABONE OL

    KKTC'de seçimi UBP kazandı! Türkiye düşmanı Afrika gazetesine şok: Akıncı'dan sonra TDP'nin de defteri dürüldü

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Birlik Partisi Milletvekili erken seçimlerinde birinci parti çıkarken Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci parti seçildi. Kıbrıs'ta yayın yapan ve her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapan Afrika gazetesi seçim sonucunu, "Mustafa Akıncı'dan sonra Ankara, Akıncı'nın partisi TDP'nin de defterini dürdü. Her zamanki gibi bu sefer de Ankara kazandı." ifadeleriyle duyurdu. Gazete, Kıbrıs Barış Harekatı'nı "işgal" olarak nitelendirerek, Zeytin Dalı Harekatı'nı da ona benzetmişti.

    takvim.com.tr
    AA
    Türkiye düşmanı Afrika gazetesine şok!

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'nin 50 üyesini belirlemek amacıyla düzenlenen erken genel seçimde resmi olmayan sonuca göre Ulusal Birlik Partisi (UBP) yarışı önde bitirdi.

    KKTC'de oyların sayımı tamamlandı. KKTC Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, UBP yüzde 39,54 ile seçimi ilk sırada bitirdi.

    Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,04, Demokrat Parti (DP) yüzde 7,41 Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yüzde 6,39 Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oranlarıyla sıralanırken Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yüzde 5 seçim barajını aşamadı.

    Söz konusu oranlara göre, 50 kişilik Cumhuriyet Meclisi'nde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde ediyor.

    En son 7 Ocak 2018'de gerçekleştirilen genel seçimde, UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3, YDP 2 milletvekili çıkarmıştı.

    Sonuçlara göre, önceki seçime oranla UBP sandalye sayısını 3 artırdı, CTP'nin sandalye sayısı yüzde 50 yükseldi, HP ise 9 milletvekilinden 3 milletvekiline geriledi.

        KKTC Başbakanı ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, ülkede düzenlenen erken seçim yarışını partisinin önde tamamladığını ve koalisyon hükümeti için çalışmaya başlayacaklarını söylemişti.


        HAZIMSIZLARIN PAÇAVRASI ŞOKTA
        Kıbrıs'ta yayın yapan ve her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapan Afrika gazetesi Kuzey Kıbrıs Afrika (Avrupa) gazetesi Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra bir hayal kırıklığını genel seçimlerde de yaşadı.



        HER ZAMANKİ GİBİ BU SEFER DE ANKARA KAZANDI
        Ulusal Birlik Partisi'nin birinci parti çıktığı seçimler sonrası Ankara'nın kazandığını belirten gazete, "Mustafa Akıncı'dan sonra Ankara, Akıncı'nın partisi TDP'nin de defterini dürdü. Her zamanki gibi bu sefer de Ankara kazandı." ifadelerini kullandı.



            AFRİN OPERASYONUNU İŞGAL OLARAK VERDİLER
            Aynı gazete teröristlerin yuvalandığı bölgeyi temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirmişti. Gazete habere 'Türkiye'den bir işgal harekatı daha' başlığını atmıştı.


            SEÇİMDE 403 MİLLETVEKİLİ ADAYI YARIŞTI
            Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 koltuk için 8 siyasi parti ve 3'ü bağımsız 403 milletvekili adayı yarıştı.

            Seçime Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) katıldı.

            Mevcut durumda Mecliste UBP'den 20, CTP'den 12, HP'den 6, DP'den ve TDP'den 3, YDP'den 1 ve bağımsız 4 olmak üzere 49 milletvekili bulunuyor. Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'nde milletvekili sayısı 49'a düşmüştü.

            Meclis'teki 49 vekilden 40'ı seçimde yeniden adaylığını koymuştu.

            Mecliste DP'den Serdar Denktaş ve Koral Çağman, HP'den Tolga Atakan, UBP'den Hüseyin Özgürgün, Ersan Saner, Önder Sennaroğlu, Menteş Gündüz, CTP'den Özdil Nami ve bağımsızlardan Hasan Topal bu seçimde aday olmadı.

            Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen tüm siyasi partiler, 11 Kasım 2021'de, erken genel seçimin 23 Ocak'ta yapılması için ortak karar almıştı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Ekrem İmamoğlu İstanbullularla dalga geçiyor!
            Haberler Dünya KKTC'de seçimi UBP kazandı! Türkiye düşmanı Afrika gazetesine şok: Akıncı'dan sonra TDP'nin de defteri dürüldü
                SON DAKİKA