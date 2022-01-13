Göklerin hakimi Türkiye! Dünyanın dört bir yanına Türk savunma sanayi ürünleri ihraç ediliyor

Üretim çalışmaları devam eden bir diğer uçağımız Hürkuş da şimdiden sipariş aldı. Nijer'e 12 Hürkuş satılacak. Bunun yanı sıra bu ülkeye Bayraktar TB2 SİHA da ihraç edilecek.

Irak da Türk savuma firmaları tarafından geliştirilen silah ve sistemleri mercek altına aldı. Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA, 12 adet T129 ATAK helikopteri alımı için uzlaşıya vardıklarını açıkladı.

Türkiye ile yakın ilişkileri bulunan Katar'a, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA ihraç edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz ay ziyaret ettiği Katar seyahatinde TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in de yer alması dikkat çekmişti. Katar'ın, TUSAŞ'ın geliştirdiği eğitim ve yakın hava desteği uçağı Hürjet ile genel maksat helikopteri Gökbey'le yakından ilgilendiği bildirilmişti.