Göklerin hakimi Türkiye! Dünyanın dört bir yanına Türk savunma sanayi ürünleri ihraç ediliyor

Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyilerinden olan milli SİHA Bayraktar TB2, şu ana kadar Katar, Ukrayna, Polonya, Libya, Türkmenistan, Kırgızistan, Fas ve Azerbaycan'a ihraç edildi. Etiyopya'da da TB2 SİHA'lar kullanılırken, Arnavutluk, Letonya ve Macaristan da Bayraktar TB2 ile yakından ilgileniyor.
Suudi Arabistan daha önce Vestel Savunma tarafından yerli imkanlarla geliştirilen KARAYEL-SU SİHA satın aldı. Tunus ise yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bir başka insansız hava aracı ANKA'yı envanterine kattı. ANKA'yı envanterine katmak isteyen bir başka ülke de Kazakistan. TUSAŞ, Kazakistan ile 3 adet ANKA İHA sistemi için anlaşma yapmıştı.