Türk SİHA'larına büyük ilgi! Kırgızistan Türkiye'den SİHA satın aldığını duyurdu

KIRGIZİSTAN DA SATIN ALDI
Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, Türkiye'den silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar satın aldıklarını ve bunların yakın zamanda teslim edileceğini duyurdu.
Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev Kırgızistan'ın ilk kez bütçe kaynaklarından satın aldığı 40 zırhlı aracın teslim töreni kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Taşiyev, Türkiye'den Bayraktar SİHA satın aldıklarını ve bunların yakın zamanda teslim edileceğini aktardı.