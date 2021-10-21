Türk SİHA'larına büyük ilgi! Kırgızistan Türkiye'den SİHA satın aldığını duyurdu

"SİHA'LAR YAKINDA ÜLKEMİZE GELECEK"

Kırgızistan'ın çoğu zaman askeri araçları yardım olarak aldığına işaret eden Taşiyev, "Bu sefer askeri teknikleri bütçe kaynaklarından satın aldık. Devlette bugün böyle bir imkan oluştu. 40 zırhlı araca devlet bütçesinden yaklaşık 300 milyon som (3,5 milyon dolar) tahsis edildi" ifadelerini kullandı. Taşiyev, zırhlı araçları Dubai'dan satın aldıklarını ve bunların sınır muhafızında kullanılacağını belirtti. Diğer askeri araçlar için de bütçeden para ödediklerini kaydeden Taşiyev, "Halihazırda Türkiye'de bizim için Bayraktar SİHA'lar yapılıyor. Bu araçlardan dünyada 5 ülkede var. Bunlardan biri de bizim ülkemiz olacak. Bu SİHA'lar yakında ülkemize gelecek" ifadelerini kullandı.

Taşiyev, söz konusu SİHA'ları kullanacak kişilerin Türkiye'de eğitim aldığını dile getirdi. Rusya'dan da Orlan-10 SİHA'larını satın aldıklarını ifade eden Taşiyev, bunun dışında yurt dışından keskin nişancı tüfeklerini temin ettiklerini sözlerine ekledi.