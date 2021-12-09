Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in Lolita Ekspresi'ndeki skandal fotoğraflar ortaya saçıldı

Maxwell'den şikayetçi olan Carolyn adlı bir kadın, çapraz sorguda Epstein'ın evinde Maxwell'in 'çıplak ve hamile' bir fotoğrafını gördüğünü söyledi. Bugüne dek Maxwell'i çocuğu olup olmadığı bilinmiyordu ve mahkemede iddia edilen hamilelikle ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.

CD'LERDE BULUNAN 19 FOTOĞRAF GÖSTERİLDİ