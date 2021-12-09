Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 09.12.2021 16:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.12.2021 17:09
    ABONE OL

    Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in Lolita Ekspresi'ndeki skandal fotoğraflar ortaya saçıldı

    Ağustos 2019'da hapishanede şüpheli bir şekilde ölen ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın suç ortağı olan Ghislaine Maxwell'in davasındaki yeni gelişme gündeme bomba gibi düştü. Kentin en lüks bölgesindeki malikaneye baskın düzenlendiğinde polislerin delil olarak el koyduğu eşyalar, dünyayı şaşkına çevirdi. Duruşmalar sırasında gösterilen fotoğraflar dikkat çekti. Haberin detayları...

    Lolita Ekspresi’ndeki skandal fotoğraflar ortaya saçıldı

    ABD'de küçük kızlara tecavüzle suçlanan ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın kameranın bozuk olduğu gün hücre arkadaşı öldürüldüğü düşünülse de başsavcılık tarafından intihar ettiği ifade edildi.

    Dehşet veren sapıklık zincirinin halkalarından yaşayan en önemli isimlerinden biri olan Ghislaine Maxwell'in davası tüm hızıyla devam ederken, kanıt olarak daha önce görülmemiş fotoğraflar gün yüzüne çıkıyor.

    LÜKS HAYATLARI DİKKAT ÇEKİYOR

    Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell'i gösteren daha önce hiç görülmemiş fotoğraflar, çiftin gösterişli yaşam tarzlarını gözler önüne sererken, aralarındaki yakın ilişki hakkında da fikir veriyor.

    'LOLİTA EKSPRESİ'NDE AYAK MASAJI

        Maxwell'in insan ticareti davasında delil olarak sunulan çarpıcı fotoğraflar, İngiliz sosyetesinin tanınmış isminin "Lolita Ekspresi" olarak bilinen özel jette, Epstein'ın ayaklarına masaj yaptığını gözler önüne seriyor.

        HELİKOPTERLER VE ÖZEL JETLERLE FANTASTİK GEZİLER

        Fotoğraflar, 2019 yılında Epstein'ın Manhattan malikanesine yapılan bir FBI baskını sırasında elde edildi. İlk kez ortaya çıkan bu fotoğraflar, helikopterler ve özel jetlerle egzotik yerlere yapılan gezileri de içeren lüks yaşam tarzlarına dair bilgiler sunuyor.

        Bir fotoğraf Maxwell'i bir yatta güneşlenirken gösterirken, diğer birkaç fotoğraf da ikisinin de birbirlerine sevgiyle bakarken Avrupa'da tatil yaptığını gösteriyor.

            Prens Andrew tarafından 1999'da Kraliçe'nin İskoçya'daki dağ evine davet edilen Maxwell ve Epstein'in burada çekilmiş fotoğrafları da bulunuyor.

            Maxwell'in davasındaki jüriye, savcıların 'suç ortakları' olarak nitelendirdiği ikili arasındaki yakın ilişkiyi anlatan bu fotoğraflar gösterildi.

            Maxwell'den şikayetçi olan Carolyn adlı bir kadın, çapraz sorguda Epstein'ın evinde Maxwell'in 'çıplak ve hamile' bir fotoğrafını gördüğünü söyledi. Bugüne dek Maxwell'i çocuğu olup olmadığı bilinmiyordu ve mahkemede iddia edilen hamilelikle ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.

            CD'LERDE BULUNAN 19 FOTOĞRAF GÖSTERİLDİ

                FBI analisti Kimberly Meder, Epstein'ın Manhattan malikanesine 2019 baskını sırasında FBI tarafından bulunan fotoğrafları doğruladı. Manhattan'daki evde yapılan baskında ele geçirilen CD'lerde bulunan, Epstein ve Maxwell'in 19 fotoğrafı gösterilirken ifade verdi. Çapraz sorgu sırasında Meder, görüntülerin değiştirilip değiştirilmediğini bilmediğini söyledi.

                Maxwell ve Epstein'ın ilişkisinin doğası, Maxwell'in davası boyunca sorgulandı, savcılar onları 'suç ortağı' olarak nitelendirirken, bazıları onların bir çift gibi göründüklerini bazıları da iş ilişkisine sahip olduklarını söyledi.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Koronavirüste son durum
                Haberler Dünya Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in Lolita Ekspresi'ndeki skandal fotoğraflar ortaya saçıldı
                    SON DAKİKA