Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in Lolita Ekspresi'ndeki skandal fotoğraflar ortaya saçıldı

ABD'de küçük kızlara tecavüzle suçlanan ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın kameranın bozuk olduğu gün hücre arkadaşı öldürüldüğü düşünülse de başsavcılık tarafından intihar ettiği ifade edildi.
Dehşet veren sapıklık zincirinin halkalarından yaşayan en önemli isimlerinden biri olan Ghislaine Maxwell'in davası tüm hızıyla devam ederken, kanıt olarak daha önce görülmemiş fotoğraflar gün yüzüne çıkıyor.
LÜKS HAYATLARI DİKKAT ÇEKİYOR
Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell'i gösteren daha önce hiç görülmemiş fotoğraflar, çiftin gösterişli yaşam tarzlarını gözler önüne sererken, aralarındaki yakın ilişki hakkında da fikir veriyor.
'LOLİTA EKSPRESİ'NDE AYAK MASAJI