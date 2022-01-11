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    • Dünya
    • 11.01.2022 08:55
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    • 11.01.2022 09:29
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    Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den flaş açıklama: Barış gücü 10 gün içinde ülkeden çıkacak!

    Son dakika haberi! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, "KGAÖ Barış Gücü iki gün sonra aşamalı şekilde Kazakistan'dan çıkmaya başlayacak, çekilme süreci en fazla 10 gün olacak." açıklamasında bulundu.

    AA
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    Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, "KGAÖ Barış Gücü iki gün sonra aşamalı şekilde Kazakistan'dan çıkmaya başlayacak, çekilme süreci en fazla 10 gün olacak." açıklamasında bulundu.


    YENİ BAŞBAKAN BELLİ OLDU
    Öte yandan Alihan Smailov, Kazakistan'ın yeni başbakanı oldu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan Meclisi genel toplantısında, başbakanlık görevine Alihan Smailov'un adaylığını sundu.

    Smailov, tüm siyasi parti milletvekilleri tarafından "evet" oyu alarak ülkenin 12. Hükümet Başkanı oldu.

    Daha önceki kabinede Başbakan Birinci Yardımcısı olarak görev yapan 50 yaşındaki Smailov, 5 Ocak'ta eski Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamlara karşı başlatılan protestoların ardından istifa etmesiyle geçici olarak hükümet başkanlığını üstlenmişti.

        Smailov, oylamanın ardından başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada, böyle bir zamanda kendisine güvenen Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e ve milletvekillerine teşekkür etti.

        Öncelikli görevinin ülkede makroekonomik istikrarı sağlamak ve enflasyonu düşürmek olduğunu belirten Smailov, "Vatandaşların tüm yasal talepleri kayda alınacak ve uygulanacak." dedi.

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