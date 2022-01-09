Bikinili kadın otelde dehşet saçtı! Tek yumrukta yere serdi

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki lüks bir otelin lobisinde yaşananların görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı, birkaç gün süren sessizliğin ardından olay dünya çapında yankı buldu.
Yılbaşından bir gün önce kaydedilen videoda, Rio de Janeiro'daki lüks otelin lobisindeki kalabalık dikkat çekiyor. İlk bakışta, bikinili ve şortlu misafirlerin otel görevlileriyle tartıştığı görülüyor.
Ardından bikinili kadının otel görevlisine yaklaşıp saçlarından tuttuğu ve tokat atmaya çalıştığı kayda geçiyor. Kadının ellerinden kurtulan otel çalışanının hedefi, doğrudan kocası oluyor.