Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 09.01.2022 14:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.01.2022 14:56
    ABONE OL

    Bikinili kadın otelde dehşet saçtı! Tek yumrukta yere serdi

    Bikinili kadın otelde dehşet saçtı! Görüntüler Brezilya'da kydedildi. Bikinili kadının Brezilya'daki otel çalışanına vurmak istemesiyle başlayan inanılmaz olaylar silsilesi, görgü tanıklarının kaydettiği videolar sayesinde dünyaya yayıldı.

    Bikinili kadın

    Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki lüks bir otelin lobisinde yaşananların görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı, birkaç gün süren sessizliğin ardından olay dünya çapında yankı buldu.

    Yılbaşından bir gün önce kaydedilen videoda, Rio de Janeiro'daki lüks otelin lobisindeki kalabalık dikkat çekiyor. İlk bakışta, bikinili ve şortlu misafirlerin otel görevlileriyle tartıştığı görülüyor.

    Ardından bikinili kadının otel görevlisine yaklaşıp saçlarından tuttuğu ve tokat atmaya çalıştığı kayda geçiyor. Kadının ellerinden kurtulan otel çalışanının hedefi, doğrudan kocası oluyor.

        Şortlu adam otel çalışanının attığı tek yumrukla yere devrilirken, kadını sakinleştirmek mümkün olmuyor. Görgü tanıklarının gözü önünde gerçekleşen olayların nedeni ise, ırkçılık.

        Yerel medya, lüks otelde konaklayan çiftin kendilerine siyah bir garsonun hizmet etmesine sinirlendiğini ve tesisi birbirine katan olayları başlattığını aktarıyor.

        Video kaydının başında da, siyah bir erkek resepsiyondaki görevliye gayet ölçülü bir şekilde kendisine yönelik ırkçı ifadeler kullanıldığını belirtiyor.

            Bikinili kadının yerde yatan kocasının başına gittikten sonra çantasını bırakıp yeniden siyah otel çalışanına saldırmaya çalıştığı anlar ise, videonun sonlarına doğru.

            Brezilya medyası, kavganın bir Amerikalı müşteri tarafından kayda alındığını yazdı. Görüntüyü çeken kişinin "Güvenliğiniz nerede? Bu çılgınlık" dediği duyuldu.

            Olay anında kaydedilen bir başka görüntüde, kocası yerde yatan kadının diğer otel çalışanlarına da vurmayı denediği göze çarptı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Tokayev ‘vur’ emri vermişti!
            Haberler Dünya Bikinili kadın otelde dehşet saçtı! Tek yumrukta yere serdi
                SON DAKİKA