Fransa'da İslamofobi zirve yaptı! Başörtülü avukat adayına yemin töreninde skandal müdahale

Fransa'nın başkenti Paris'te bir avukat adayı, Paris Barosu Formasyon Okulu'nun (EFB) diploma töreninde İslamofobik muameleye maruz kaldı.
Revolutionpermenante sitesindeki habere göre, Paris Temyiz Mahkemesi denetiminde stajyer avukatların mesleklerine başlamaları için yemin töreni düzenlendi.
SALONDAN ATMAKLA TEHDİT ETTİLER
Törende okul görevlileri, başörtülü olduğunu fark ettikleri "Sara" ismindeki stajyer avukata başörtüsünü çıkarması gerektiği, aksi takdirde salondan atılacağı uyarısında bulundu.
Öğrencinin başörtüsünü çıkarmayı tercih etmediğini belirtmesi üzerine görevliler, Sara'yı görünmemesi için salonun arkasında tenha bir yere oturmaya zorladı.
Sara'nın itirazı üzerine başka bir idareci, genç stajyere başörtüsünü hemen çıkarmasını aksi durumda yeminde bulunmasına izin vermeyecekleri tehdidinde bulundu.
Görevlilerin tutumuna, salondaki diğer avukat adayları tepki gösterdi.