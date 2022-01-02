Avrupa'daki İslam düşmanlığı zirveye çıktı! Medya ve siyaset de çanak tuttu

Avrupa İslamofobi Raporu'na göre, son yıllarda Müslümanlar dini kimlikleri nedeniyle maruz kaldıkları fiziki saldırılardan ötürü ciddi mağduriyetler yaşadı. Avrupa'da İslam karşıtlığı üzerine çalışmalar yapan Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı ve Georgetown Üniversitesi'nden Prof. Dr. Farid Hafez, "Avrupa İslamofobi Raporu 2020" adında bir çalışma yaptı.
Rapor, Avusturya'daki Leopold Weiss Enstitüsü tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Çeşitli ülkelerden 37 akademisyen ve uzmanın katkıda bulunduğu raporda, Avrupa'da İslam karşıtlığının 2020'de nasıl seyrettiği örneklerle anlatıldı. Uluslararası birçok kurum tarafından desteklenen raporda, siyasetten medyaya, sosyal yaşamın çeşitli alanlarında Müslümanların karşı karşıya kaldığı ırkçı saldırı ve eylemler derlendi.
Rapora göre, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle 2020'de İslam karşıtlığı her ne kadar dijital platformlara taşınsa da başta kadınlar olmak üzere Müslümanlar fiziki saldırıların hedefi olmayı sürdürdü.