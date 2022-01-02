Avrupa'daki İslam düşmanlığı zirveye çıktı! Medya ve siyaset de çanak tuttu

TÜM KASABA SALDIRDI

Finlandiya'nın Teuva bölgesinde, genç bir Müslüman, kasaba halkının fiziksel saldırısına uğradı. Failler hakkında herhangi bir cezai işlem yapılmadı. Kosova'nın başkenti Priştine'nin Verboc köyünde bir cami yakıldı. Kuzey Makedonya'nın Bitola kentinde yeni inşa edilen iki caminin dış cephesine "Ayasofya bir kiliseydi ve öyle kalacak" ifadesi grafiti şeklinde yazıldı. Sırbistan'da bir saldırgan, Obrenovac bölgesinde bulunan bir göçmen merkezine aracıyla daldı. İspanya'nın Malaga kentinde iki Müslüman kadın, çocuklarının önünde başörtüleri çekilerek tehdit edildi ve fiziksel saldırıya uğradı.