Papa Franciscus'tan Katoliklere azalan nüfus tepkisi: Çocuk yapmak yerine kedi ve köpek alıyorlar

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, son dönemlerde düşen doğum oranlarına nedeniyle çiftlere tepki gösterdi. Daha önceki açıklamalarında "Birçok çift, çocuksuz kalmayı veya sadece bir çocuk sahibi olmayı tercih ediyor. Bu, ailelerimizle, ülkemizle ve geleceğimizle ters düşen bir trajedi." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Vatikan'da konuşan Papa Francis çocuk sahibi olmak istemeyen çiftlere tepki gösterdi.

KATOLİKLERİN ÇOCUK SAHİBİ OLMA KONUSUNDAKİ İSTEKSİZLİĞİNE TEPKİ