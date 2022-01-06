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    • Dünya
    • 06.01.2022 11:00
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    • 06.01.2022 11:15
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    Papa Franciscus'tan Katoliklere azalan nüfus tepkisi: Çocuk yapmak yerine kedi ve köpek alıyorlar

    Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, azalan nüfus nedeniyle dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Franciscus, son dönemlerde azalan doğum oranlarına tepki gösterdi. "Bugün bir tür bencillik görüyoruz." diyen Papa, "Bazı insanlar, çocuk sahibi olmak istemiyor." şeklinde konuştu. Haberin detayları...

    Papa Franciscus’tan Katoliklere azalan nüfus tepkisi

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, son dönemlerde düşen doğum oranlarına nedeniyle çiftlere tepki gösterdi. Daha önceki açıklamalarında "Birçok çift, çocuksuz kalmayı veya sadece bir çocuk sahibi olmayı tercih ediyor. Bu, ailelerimizle, ülkemizle ve geleceğimizle ters düşen bir trajedi." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Vatikan'da konuşan Papa Francis çocuk sahibi olmak istemeyen çiftlere tepki gösterdi.

    KATOLİKLERİN ÇOCUK SAHİBİ OLMA KONUSUNDAKİ İSTEKSİZLİĞİNE TEPKİ

    Vatikan'da yaptığı konuşmada ebeveynlik konusuna değinen Papa, çiftlerin çocuk sahibi olma konusundaki isteksizliğine tepki gösterdi. "Bugün bir tür bencillik görüyoruz." diyen Papa, "Bazı insanlar, çocuk sahibi olmak istemiyor." ifadesini kullandı.

    "ÇOCUK YERİNE KEDİ KÖPEK SAHİBİ OLUYORLAR"

    85 yaşındaki Papa, "Bazen bir çocuk yapıyorlar, o kadar. Ancak, çocukların yerine köpekleri ve kedileri var. İnsanları güldürebilir ama gerçek olan bu." diye konuştu.

    ÇİFTLERE ÇAĞRI

        Anne ve babalığın inkarının kendilerini azaltacağı ve insanlıklarını ellerinden alacağı konusunda uyarıda bulunan Papa, Batı'da "demografik kışı" önlemek için çiftlerin daha fazla çocuğu olması gerektiği ve çocuğu olmayanların evlat edinmeye açık olmaları çağrısında bulundu.

        Papa, geçtiğimiz günlerde "Demografik kış, en azından burada, İtalya'da gerçek bir endişe kaynağı." ifadesini kullanmıştı.

        İTALYA NÜFUSU AZALIYOR

        İtalya'da 2020 yılında 404 bin 892 doğum gerçekleşti. Bu sayı, ülkenin 1861'de birleşmesinden bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Ülke nüfusu 59.3 milyona gerilemiş durumda.

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        Haberler Dünya Papa Franciscus'tan Katoliklere azalan nüfus tepkisi: Çocuk yapmak yerine kedi ve köpek alıyorlar
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