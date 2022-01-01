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    • Dünya
    • 01.01.2022 17:38
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    • 01.01.2022 18:42
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    Kadın tokatlayan Katolik Kilisesi lideri Papa Franciscus: Kadına şiddet tanrıyı aşağılamadır

    Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus yeni yıl mesajında kadınlara karşı şiddetin "tanrıya" yapılmış bir hakaret olduğunu vurguladı. Kadına yönelik şiddete son verilmesi çağrısında bulunan Papa geçtiğimiz günlerde kadına yönelik şiddeti "neredeyse şeytani" bir sorun diye nitelemişti. Papa 2 yıl önce Vatikan’da kendisiyle tokalaşmak isteyen kadının elini birkaç defa tokatlamıştı. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Kadın tokatlayan Papa: Kadına şiddet tanrıyı...

    Aziz Peter bazilikasında yönettiği ayinde konuşan Katolik Kilisesi lideri Papa Franciscus'un gündemi Hristiyan dünyasında artan kadına şiddet olaylarıydı. Papa yeni yıl mesajında kadınlara karşı şiddetin tanrıya yapılmış bir hakaret olduğunu belirterek buna son verilmesi çağrısında bulundu.

    2022 için hazırladığı konuşmasında annelik ve kadınlar üzerine duran Franciscus, kadınların hayatı bir arada tutan bağlar olduğunu belirterek onları korumak için herkesin daha fazla çaba sarfetmesi gerektiğini ifade etti.

    "NEREDEYSE ŞEYTANCA"

    Papa 2 hafta önce katıldığı bir televizyon programında da eski kocası tarafından dövülen birine kadınlara şiddet uygulayan erkeklerin "Bence bu neredeyse şeytani bir sorun. Çünkü bu, kendisini savunamayan, yalnızca darbeleri durdurmaya çalışabilen birinin zayıflığından faydalanmaktır" bir eylemde bulunduklarını belirtmişti.

        Pandeminin başlamasından bu yana Franciscus, salgın sonrası artış olduğu gözlenen aile içi şiddete karşı açıklamalar yapmıştı.

        2 SENE ÖNCE BUGÜN ELİNİ TUTAN KADINI TOKATLAMIŞTI

        Papa Franciscus Aziz Petrus Meydanı'ndaki doğum sahnesini ziyaret ettikten sonra hacı olmak maksadı ile Vatikana gelenlerle tokalaşırken bir kadın Katoliklerin dini liderinin elini sıkıca tutup çekmişti.

        Bir an için dengesini kaybeden Papa'nın tepkisiyse oldukça sert olmuştu. Kadının elini birkaç kez tokatlayan Papa Franciscus daha sonra arkasını dönüp giderken birçok kişi Franciscus'un böyle bir durum karşısında bile öfkesine hakim olması gerektiğini ifade etmişti.

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        Kadın tokatlayan Papa: Kadına şiddet tanrıyı...
        Haberler Dünya Kadın tokatlayan Katolik Kilisesi lideri Papa Franciscus: Kadına şiddet tanrıyı aşağılamadır
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