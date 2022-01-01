Kadın tokatlayan Katolik Kilisesi lideri Papa Franciscus: Kadına şiddet tanrıyı aşağılamadır

Aziz Peter bazilikasında yönettiği ayinde konuşan Katolik Kilisesi lideri Papa Franciscus'un gündemi Hristiyan dünyasında artan kadına şiddet olaylarıydı. Papa yeni yıl mesajında kadınlara karşı şiddetin tanrıya yapılmış bir hakaret olduğunu belirterek buna son verilmesi çağrısında bulundu.
2022 için hazırladığı konuşmasında annelik ve kadınlar üzerine duran Franciscus, kadınların hayatı bir arada tutan bağlar olduğunu belirterek onları korumak için herkesin daha fazla çaba sarfetmesi gerektiğini ifade etti.
"NEREDEYSE ŞEYTANCA"
Papa 2 hafta önce katıldığı bir televizyon programında da eski kocası tarafından dövülen birine kadınlara şiddet uygulayan erkeklerin "Bence bu neredeyse şeytani bir sorun. Çünkü bu, kendisini savunamayan, yalnızca darbeleri durdurmaya çalışabilen birinin zayıflığından faydalanmaktır" bir eylemde bulunduklarını belirtmişti.