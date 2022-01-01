Kadın tokatlayan Katolik Kilisesi lideri Papa Franciscus: Kadına şiddet tanrıyı aşağılamadır

Papa Franciscus Aziz Petrus Meydanı'ndaki doğum sahnesini ziyaret ettikten sonra hacı olmak maksadı ile Vatikana gelenlerle tokalaşırken bir kadın Katoliklerin dini liderinin elini sıkıca tutup çekmişti.

Bir an için dengesini kaybeden Papa'nın tepkisiyse oldukça sert olmuştu. Kadının elini birkaç kez tokatlayan Papa Franciscus daha sonra arkasını dönüp giderken birçok kişi Franciscus'un böyle bir durum karşısında bile öfkesine hakim olması gerektiğini ifade etmişti.