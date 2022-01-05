Alfio Basile bombayı patlattı! Papa Francis'le şaşkınlık veren anısını anlattı

Arjantinli teknik direktör Alfio Basile, futbolun efsane ismiydi! 1997-99 yılları arasında Arjantinli futbol kulübü San Lorenzo'yu yönetti. Kazandırdığı şampiyonluklarla dikkat çekti. Kısa süre önce verdiği röportajda, Papa Francis ile olan bir anısına değindi.
Şunları söyledi: 2012'nin Nisan ayıydı. Bir rahip sürekli antrenmana geliyor ve futbolcularla konuşuyordu. Ben de oyuncuların dikkatinin dağılmasını istemedi. San Lorenzo'nun eski başkanı Miele'ye rahipten kurtulmamız gerektiğini söyledim. Bir gün rahibi "Kimsin sen? Papa mısın? Sürekli öğüt veriyorsun" diyerek tersledim. Aradan bir yıl geçti. Televizyonda bizim rahibi gördüm. Papa olmuş! Meğer Papa olmak üzereymiş, ben onu kovmuşum.