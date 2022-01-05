Alfio Basile bombayı patlattı! Papa Francis'le şaşkınlık veren anısını anlattı





Şunları söyledi: 2012'nin Nisan ayıydı. Bir rahip sürekli antrenmana geliyor ve futbolcularla konuşuyordu. Ben de oyuncuların dikkatinin dağılmasını istemedi. San Lorenzo'nun eski başkanı Miele'ye rahipten kurtulmamız gerektiğini söyledim. Bir gün rahibi "Kimsin sen? Papa mısın? Sürekli öğüt veriyorsun" diyerek tersledim. Aradan bir yıl geçti. Televizyonda bizim rahibi gördüm. Papa olmuş! Meğer Papa olmak üzereymiş, ben onu kovmuşum.

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