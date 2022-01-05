Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Alfio Basile bombayı patlattı! Papa Francis'le şaşkınlık veren anısını anlattı

    Alfio Basile, son bombasını patlattı. Papa Francis’le olan anısını anlattı: Bir rahip antrenmanda hep futbolcularla konuşuyordu. Ben de kovdum! Meğer o adam Papa’ymış! Televizyona çıkınca fark ettim.

    Papaz oldular

    Arjantinli teknik direktör Alfio Basile, futbolun efsane ismiydi! 1997-99 yılları arasında Arjantinli futbol kulübü San Lorenzo'yu yönetti. Kazandırdığı şampiyonluklarla dikkat çekti. Kısa süre önce verdiği röportajda, Papa Francis ile olan bir anısına değindi.



    Şunları söyledi: 2012'nin Nisan ayıydı. Bir rahip sürekli antrenmana geliyor ve futbolcularla konuşuyordu. Ben de oyuncuların dikkatinin dağılmasını istemedi. San Lorenzo'nun eski başkanı Miele'ye rahipten kurtulmamız gerektiğini söyledim. Bir gün rahibi "Kimsin sen? Papa mısın? Sürekli öğüt veriyorsun" diyerek tersledim. Aradan bir yıl geçti. Televizyonda bizim rahibi gördüm. Papa olmuş! Meğer Papa olmak üzereymiş, ben onu kovmuşum.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    KAD-SİS Bursa’da!
    Haberler Dünya Alfio Basile bombayı patlattı! Papa Francis'le şaşkınlık veren anısını anlattı
        SON DAKİKA