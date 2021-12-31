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    • Dünya
    • 01.01.2022 00:36
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    • 01.01.2022 00:36
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    Ukrayna meselesi ABD-Rusya hattını geriyor! Biden'dan Putin'e yaptırım uyarısı

    Rusya ile Ukrayna sınırındaki gerilimin etkileri büyümeye devam ediyor. Basın mensuplarına açıklamalarda bulundan ABD Başkanı Joe Biden, "Devlet Başkanı Putin'e (Ukrayna konusunda askeri adım atması durumunda) ağır yaptırımlar getireceğimizi ve NATO müttefiklerimizle birlikte Avrupa'daki görünürlüğümüzü artıracağımızı açıkça söyledim." diyerek açıkça uyarıda bulundu.

    AA
    Biden’dan Putin’e yaptırım uyarısı

    ABD Başkanı Joe Biden, yılbaşı tatilini geçirdiği memleketi Wilmington kentinde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

    Putin ile dün yaptığı telefon görüşmesinin sorulması üzerine Biden, "Devlet Başkanı Putin'e (Ukrayna konusunda askeri adım atması durumunda) ağır yaptırımlar getireceğimizi ve NATO müttefiklerimizle birlikte Avrupa'daki görünürlüğümüzü artıracağımızı açıkça söyledim." yanıtını verdi.

    Biden, dünkü görüşmelerinin ardından ocak ayında ABD ile Rusya arasında yapılacak Ukrayna görüşmelerine ve yine Rusya ile NATO arasında yapılacak temaslara bakacaklarını hatırlatarak, "Bu görüşmelerin işe yarayabilmesinin ancak tansiyonun düşürülmesine bağlı olduğunu vurguladım. Ancak her zaman müzakere etmeyi ve ilerleme sağlamayı umuyorum." değerlendirmesini yaptı.

        Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerini tutması karşısında ABD'nin ne yapacağına ilişkin soru üzerine de Biden, "Burada kamuoyu önünde bunları konuşacak değilim ancak kendisine (Putin'e) Ukrayna'yı işgal edemeyeceğini açıkça söyledik." dedi.

        Beyaz Saraydan önceki gün yapılan açıklamada, ABD ve Rusya arasında Ukrayna konusundaki güvenlik görüşmelerinin 10 Ocak'ta başlayacağı bildirilmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de NATO-Rusya Konseyini 12 Ocak'ta toplantıya çağırmaya karar verdiğini duyurmuştu.

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