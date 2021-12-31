Ukrayna meselesi ABD-Rusya hattını geriyor! Biden'dan Putin'e yaptırım uyarısı

Biden, dünkü görüşmelerinin ardından ocak ayında ABD ile Rusya arasında yapılacak Ukrayna görüşmelerine ve yine Rusya ile NATO arasında yapılacak temaslara bakacaklarını hatırlatarak, "Bu görüşmelerin işe yarayabilmesinin ancak tansiyonun düşürülmesine bağlı olduğunu vurguladım. Ancak her zaman müzakere etmeyi ve ilerleme sağlamayı umuyorum." değerlendirmesini yaptı.