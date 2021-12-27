ABD Başkanı Joe Biden NDAA'yı imzaladı! Türk SİHA'larına yakın takip, Yunanistan ile savunma iş birliği ve PKK'ya destek...





UKRAYNA'YA YARDIM

Ukrayna'ya askeri yardım miktarını yıllık 250 milyondan 300 milyon dolara çıkaran yasa, Rusya'ya karşı Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifi'ne 4 milyar dolar kaynak sağlanması ve Baltık ülkelerine 100 milyon dolarlık askeri destek verilmesini şart koşuyor.

Yasa, Çin'e karşı Pasifik Caydırıcılık İnisiyatifi'ne 7,1 milyar dolar kaynak ayırırken; Sincan Uygur Özerk Bölgesinde Uygurların zorla çalıştırıldığı fabrikalardan üretilen ürünlerin Savunma Bakanlığınca alınmasını yasaklıyor.

Bölgede Çin'in askeri adımlarının yakından takip edilmesini öngören yasa, Tayvan ile gerekli savunma iş birliğine devam edilmesini ve Tayvan ordusunun modern kalmasının sağlanmasını talep ediyor.

Yasa, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra Amerikan ordusunun bu ülkede yürüttüğü 20 yıllık savaşı incelemek üzere bağımsız Afganistan Savaş Komitesinin kurulmasını öngörüyor.