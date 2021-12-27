ABD Başkanı Joe Biden NDAA'yı imzaladı! Türk SİHA'larına yakın takip, Yunanistan ile savunma iş birliği ve PKK'ya destek...

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, ABD Kongresindeki büyük tartışmaların ardından onaylanan NDAA'yı imzaladı. 740 milyar doları Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesi, 27,8 milyar doları Enerji Bakanlığı bünyesindeki savunma harcamaları ve 0,4 milyar doları diğer savunma harcamaları için olmak üzere 768,2 milyar dolarlık NDAA, Biden'ın imzasıyla yasalaştı.
NDAA, 7 Aralık'ta Temsilciler Meclisinde, 15 Aralık'ta ise Senato'da onaylanmıştı.
NDAA'DA NELER VAR?
Ordudaki cinsel taciz, aşırıcılık ve ırkçılıkla mücadele konusunda birçok madde içeren yasa, askeri personel maaşlarına yüzde 2,7 oranında zam öngörüyor.
ABD ordusundan emekli olduktan sonra bir kişinin savunma bakanı olması için geçmesi gereken süreyi 7 yıldan 10 yıla çıkaran yasa, genel sekreter olunması için ise emekliliğinin üzerinden geçmesi gereken süreyi 5 yıldan 7 yıla uzatıyor.
TÜRKİYE VE AZERBAYCAN TASARILARI
Ermeni ve Rum lobisine yakınlığıyla bilinen New Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in NDAA'ya ek olarak sunduğu Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı (SİHA) programını yakın takibe alma ve Azerbaycan'a yapılan yardımların kesilmesini önleyen muafiyetin kaldırılmasına ilişkin tasarılar da NDAA'ya eklendi.