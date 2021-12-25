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    • Dünya
    • 26.12.2021 01:48
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    • 26.12.2021 01:48
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    İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı: 43 yaralı

    İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere müdahalesinde 8'i gerçek mermiyle olmak üzere 43 kişi yaralandı. 95 Filistinli ise göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadı.

    AA
    İsrail, Filistinlilere saldırdı! Yaralılar var

    Sivil Yahudi işgalciler, işgal altındaki Nablus kenti yakınlarında 2005 yılında boşaltılan Homesh yerleşim birimine yürümek istedi.

    Çok sayıda Filistinli, Burka köyü girişinde toplanarak yürüyüşü protesto etti.

    İsrail askerleri, Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahle etti.

    BİR FİLİSTİNLİNİN DURUMU AĞIR
    8'i gerçek, 35'i plastik mermiyle olmak üzere 43 Filistinli yaralandı. Göğsünden vurulan bir Filistinlinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

    95 Filistinli ise göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadı.

    Filistin Kurtuluş Örgütü, Sivil Yahudi işgalcilerin yürüyüşünün iptal edildiğini duyurdu.

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