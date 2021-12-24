Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 25.12.2021 01:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.12.2021 01:26
    ABONE OL

    İsrail polisi Doğu Kudüs'te iki Filistinli genci darbetti!

    İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te iki Filistinli genci darp etti. Şiddete uğrayan Filistinliler gözaltına alındı. Tanıklar, İsrail polislerinin iki genci de şiddetle darp ettikten sonra Eski Şehir bölgesindeki bir polis karakoluna götürdüğünü söyledi.

    Doğu Kudüs’te İsrail zulmü! Darbettiler...

    İsrail polisleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde iki Filistinli genci darp ettikten sonra gözaltına aldı.

    Eski Şehir bölgesindeki Vadi Yolu Caddesinde bulunan Avusturya Misafirhanesi (Austrian Hospice) önünde iki Filistinli genç İsrail polislerince şiddetli bir şekilde darp edildi.

    Sosyal medyaya yansıyan ve Filistin kamuoyunda tepkiye yol açan görüntülerde, İsrail polislerinin Filistinli gençlere şiddet uyguladığı görüldü.

    GÖZALTINA ALINDILAR
    Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisleri bölgeden geçen Şadi Ebu Suneyne ile Muhenned Ebu Vahdan'a kimlik sordu ve söz konusu olay bu sırada meydana geldi.

    Tanıklar, İsrail polislerinin iki genci de şiddetle darp ettikten sonra Eski Şehir bölgesindeki bir polis karakoluna götürdüğünü söyledi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Fatih sondaja çıktı
    Haberler Dünya İsrail polisi Doğu Kudüs'te iki Filistinli genci darbetti!
        SON DAKİKA