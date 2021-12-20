Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 20.12.2021 08:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.12.2021 08:33
    ABONE OL

    Doğu Çin Denizi'nde gerilim! İzinsiz şekilde Japonya kara sularına girdi

    Son dakika haberi... Çin bandıralı 2 sahil güvenlik gemisi, Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdi. Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına yol açıyor.

    Doğu Çin Denizi’nde gerilim! Japonya kara sularına girdi

    Çin bandıralı 2 sahil güvenlik gemisinin Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

    Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait gemiler, Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

    Gemiler, sabah saat 04.00 sularında Taişoo adaları çevresinde Japonya kara sularının kapsadığı tartışmalı bölgede balıkçı gemilerine yaklaştı. Saat 09.00 civarında ise gemilerin, adaların 2 kilometre kuzeyine kadar geldiği bildirildi.

    Japonya Sahil Güvenliğinin bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu Çin'e ait gemiler, bölgeden ayrıldı.

    Kamu yayıncısı NHK'ye göre Çin bandıralı gemiler, bu yıl 34. kez Japonya kara sularına girmiş oldu.

    TARTIŞMALI ADALAR
    Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

    Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına yol açıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Neden sanayici derneği gibi değil tefeci gibi davranıyor?
    Haberler Dünya Doğu Çin Denizi'nde gerilim! İzinsiz şekilde Japonya kara sularına girdi
        SON DAKİKA