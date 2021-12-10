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    • Dünya
    • 10.12.2021 12:00
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    • 10.12.2021 12:00
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    Almanya'da mahkemeden dikkat çeken karar: Yataktan masaya yürürken düşmek iş kazası sayıldı

    Almanya’da bir mahkeme, evden çalışan ve yataktan birkaç metre ilerideki masasına giderken kayan bir adamın iş kazası sigortası talebinde bulunabileceğine hükmetti. Mahkeme, davacının, sabah evdeki çalışma alanına giderken yolda düşerek iş kazası geçirdiğine hükmetti.

    Yataktan masaya yürürken düşmek iş kazası mı?

    Almanya'da evden çalışan adam, alt kattaki çalışma alanına ulaşmak için merdivenlerden inerken kaydı. Belinde kırık oluşan adam iş kazası yaşadığını söyleyerek mahkemeye başvurdu.

    Mahkeme teknik olarak "işe gidip gelirken" yaşanan bu kazada, çalışanın iş kazası sigortası talebinde bulunabileceğine hükmetti.

    İŞVEREN KARARI REDDETTİ
    İşverenin sigortası talebi karşılamayı reddetti. İki alt mahkeme, kazanın iş alanına giderken yaşandığı konusunda anlaşamazken, yüksek federal sosyal mahkeme, "yataktan ev ofisine ilk yolculuğun sigortalı bir çalışma rotası" olarak tespit edildiğini söyledi.

    Mahkeme, davacının, sabah evdeki çalışma alanına giderken yolda düşerek iş kazası geçirdiğine hükmetti.

    Alman federal mahkemesi, "Sigortalı çalışanın, evinde veya başka bir yerde çalışırken geçirdiği kaza, şirket binasında yaşanmasıyla aynı seviyede sigorta kapsamı sağlar" dedi.

    Adamın salgın nedeniyle mi yoksa daha önce mi evden çalıştığı belli değil. Ancak mahkeme, kararın işveren tarafından kurulan bilgisayar çalışma ortamındaki evden çalışma koşullarında geçerli olduğunu aktardı.

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