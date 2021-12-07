ABD’de Omicron varyantı 19 eyalette görüldü

Omicron varyantının neden olduğu semptomların şiddeti konusunda bir açıklama yapmak için henüz erken olduğunu vurgulayan Fauci, yine de ülkede görülen vakalarda henüz şiddetli tabloyla karşılaşılmamasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Fauci, Güney Afrika'da yapılan bir araştırmanın erken sonuçlarının Omicron varyantının, Kovid-19'un başka varyantlarını geçirenleri yeniden enfekte etme gücünün yükselmiş olabileceğini gösterdiğini de doğruladı.