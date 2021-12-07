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    • Dünya
    • 07.12.2021 19:23
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    • 07.12.2021 22:19
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    ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 'Ukrayna' görüşmesi!

    Son dakika haberleri... Dünyanın gözünün çevrildiği ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'Ukrayna' gündemiyle görüştü. Görüşme sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden, Rusya'nın Ukrayna'da askeri gerilimi artırması durumunda ABD ve müttefiklerinin güçlü ekonomik ve diğer önlemlerle yanıt vereceğini açık şekilde dile getirdi." ifadesine yer verildi.

    AJANSLAR
    Gündemleri Ukrayna!

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz sonrası önemli bir gelişme yaşandı.

    ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna konusunu görüşme kararı aldı.

    Beyaz Saray yetkililerinden edinilen bilgiye göre Biden-Putin görüşmesi ABD yerel saatiyle 10.07'de (TSİ 18.07) başladı.

    2 SAAT SÜRDÜ
    Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Putin arasında 2 saat 1 dakika süren görüşme bitti.

    Beyaz Saray, görüşme hakkında yazılı açıklama yaptı.

    EKONOMİK VE DİĞER ÖNLEMLERLE YANIT VERİLECEK
    Biden'ın ABD ve Avrupalı ortaklarının, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasından duyduğu derin endişeyi dile getirdiği aktarılan açıklamada, "Biden, Rusya'nın Ukrayna'da askeri gerilimi artırması durumunda ABD ve müttefiklerinin güçlü ekonomik ve diğer önlemlerle yanıt vereceğini açık şekilde dile getirdi." ifadesine yer verildi.

    Görüşmede Biden'ın, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğini vurguladığı belirtilen açıklamada, ABD Başkanı'nın "gerginliğin azaltılması ve diplomasiye dönülmesi" çağrısı yaptığı bildirildi.

    Açıklamada, her iki liderin de ekiplerine görüşmenin takibini yapma emri verdiği kaydedilerek, Putin ve Biden'ın stratejik istikrara dayalı ABD-Rusya diyaloğu, siber zorbalık ve İran gibi konularda birlikte çalışma konularını ele aldığı bilgisi de paylaşıldı.

    Söz konusu görüşmenin ana konusunu Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tavrı ve Rusya'nın sınıra asker yığması oluştururken, Biden'ın Putin'e "diplomasi" çağrısı yapması bekleniyordu.

    BİDEN, AVRUPALI MÜTTEFİKLERİ İLE PUTİN GÖRÜŞMESİNİ DEĞERLENDİRECEK

    Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden'ın bugün görüşmenin yansımalarına ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor.

    Biden, dün de söz konusu liderler ile görüşmüş ve "yakın temasta kalma" taahhüdü vermişti.

    ABD'NİN TAHLİYE PLANI YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ
    ABD yönetiminin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, Ukrayna'da bulunan Amerikan vatandaşları için tahliye planı yaptığı öne sürüldü.

    CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) liderliğinde şu anda bir tahliye planı hazırlanıyor ve Rus işgali durumunda Ukrayna'daki ABD vatandaşlarının olabildiğince hızlı tahliye edilmesi için seçenekler değerlendiriliyor.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'yı işgal kararı alıp almadığının henüz bilinmediğini ifade eden kaynaklar, Rusya'nın şu anda sınır bölgesinde çok hızlı saldırıya geçecek mühimmat ve askere sahip olduğuna dikkati çekti.

    Kaynaklar, şu anda tahliye gerektirecek bir durum olmadığını, yine de bu planların ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehdidini ne kadar ciddiye aldığını gösterdiğini belirtti.

    ABD'DEN 'RUSYA SINIRA ASKER YIĞDI' İDDİASI
    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırına yığınağını artırdığını açıkladı.

    ABD Savunma Bakanı Austin'in gün içerisinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile ABD Avrupa ve Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ın da dahil olduğu üst düzey bir toplantıda, Ukrayna sınırının yakınlarındaki Rus askeri yığınağını ele aldığını söyledi.

        PUTİN UKRAYNA'NIN ÇEVRESİNE EK ASKERİ KABİLİYETLER GETİRMEYE DEVAM EDİYOR
        Kirby, "Görmeye devam ettiğimiz şey, yeni kabiliyetlerin getirildiğidir. Başkan Putin, ülkesinin batısına ve Ukrayna'nın çevresine ek askeri kabiliyetler getirmeye devam ediyor." dedi.

        Yarın, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirileceğine işaret eden Kirby, Austin'in halen diplomasi ve liderliğin söz konusu krizde fark yaratacağına inandığını kaydetti.

        Sözcü, "Burada çatışmanın kaçınılmaz olduğuna inanmıyoruz. Halen en iyi sonuca varmak için diplomasiye yer ve zaman var." değerlendirmesinde bulundu.

        Kirby, Ukrayna'ya ek askeri yardımlar veya ülkedeki Amerikan askeri destek birlikleri hakkında ise bilgi vermekten kaçındı.

        EKVATOR GİNESİ'NE "ÇİN" UYARISI
        Çin'in Ekvator Ginesi'nde kalıcı askeri üs kurma niyetine ilişkin haberleri de değerlendiren Kirby, Ekvator Ginesi'nin bağımsız bir ülke olarak buna karar verecek merci olduğunu belirtti.

        Ancak Sözcü, diplomatik kanallardan Ekvator Ginesi'ne Çin'in o ülkede üs kurması konusunda kaygı duyduklarını ilettiklerini kaydetti.

        Kriby, Çin'in birçok Afrika ülkesini tehdit ederek kendi ulusal güvenlik menfaatlerini bu vesileyle ilerletmeye çalıştığını ifade etti.

        175 BİN ASKER
        Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna'ya 175 bin askerin katılacağı bir saldırı hazırlığı yaptığı konusunda uyarmıştı.

        ABD istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna'ya 175.000 askerin katılımıyla büyük bir askeri saldırı planladığını açıkladı. İstihbaratın Washington Post gazetesine sızdırdığı belgede, Rus ordusunun gelecek yılın başlarından itibaren Ukrayna'ya farklı cephelerden saldırı başlatacağı iddia edildi.

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