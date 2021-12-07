ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 'Ukrayna' görüşmesi!

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz sonrası önemli bir gelişme yaşandı.
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna konusunu görüşme kararı aldı.
Beyaz Saray yetkililerinden edinilen bilgiye göre Biden-Putin görüşmesi ABD yerel saatiyle 10.07'de (TSİ 18.07) başladı.
2 SAAT SÜRDÜ
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Putin arasında 2 saat 1 dakika süren görüşme bitti.
Beyaz Saray, görüşme hakkında yazılı açıklama yaptı.
EKONOMİK VE DİĞER ÖNLEMLERLE YANIT VERİLECEK
Biden'ın ABD ve Avrupalı ortaklarının, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasından duyduğu derin endişeyi dile getirdiği aktarılan açıklamada, "Biden, Rusya'nın Ukrayna'da askeri gerilimi artırması durumunda ABD ve müttefiklerinin güçlü ekonomik ve diğer önlemlerle yanıt vereceğini açık şekilde dile getirdi." ifadesine yer verildi.
Görüşmede Biden'ın, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğini vurguladığı belirtilen açıklamada, ABD Başkanı'nın "gerginliğin azaltılması ve diplomasiye dönülmesi" çağrısı yaptığı bildirildi.
Açıklamada, her iki liderin de ekiplerine görüşmenin takibini yapma emri verdiği kaydedilerek, Putin ve Biden'ın stratejik istikrara dayalı ABD-Rusya diyaloğu, siber zorbalık ve İran gibi konularda birlikte çalışma konularını ele aldığı bilgisi de paylaşıldı.
Söz konusu görüşmenin ana konusunu Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tavrı ve Rusya'nın sınıra asker yığması oluştururken, Biden'ın Putin'e "diplomasi" çağrısı yapması bekleniyordu.
BİDEN, AVRUPALI MÜTTEFİKLERİ İLE PUTİN GÖRÜŞMESİNİ DEĞERLENDİRECEK
Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden'ın bugün görüşmenin yansımalarına ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor.
Biden, dün de söz konusu liderler ile görüşmüş ve "yakın temasta kalma" taahhüdü vermişti.
ABD'NİN TAHLİYE PLANI YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ
ABD yönetiminin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, Ukrayna'da bulunan Amerikan vatandaşları için tahliye planı yaptığı öne sürüldü.
CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) liderliğinde şu anda bir tahliye planı hazırlanıyor ve Rus işgali durumunda Ukrayna'daki ABD vatandaşlarının olabildiğince hızlı tahliye edilmesi için seçenekler değerlendiriliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'yı işgal kararı alıp almadığının henüz bilinmediğini ifade eden kaynaklar, Rusya'nın şu anda sınır bölgesinde çok hızlı saldırıya geçecek mühimmat ve askere sahip olduğuna dikkati çekti.
Kaynaklar, şu anda tahliye gerektirecek bir durum olmadığını, yine de bu planların ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehdidini ne kadar ciddiye aldığını gösterdiğini belirtti.
ABD'DEN 'RUSYA SINIRA ASKER YIĞDI' İDDİASI
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırına yığınağını artırdığını açıkladı.
ABD Savunma Bakanı Austin'in gün içerisinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile ABD Avrupa ve Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ın da dahil olduğu üst düzey bir toplantıda, Ukrayna sınırının yakınlarındaki Rus askeri yığınağını ele aldığını söyledi.