ABD istihbarat belgesi sızdırıldı! Rusya, Ukrayna sınırına yığdığı 175.000 askerle işgale hazırlanıyor

ABD istihbaratının ayrıntıları, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bu hafta Avrupa gezisinde "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı önemli agresif hamleler için planlar yaptığına dair kanıtları" tanımladığı ve bunun ciddi sonuçları olacağı konusunda uyardığı bir resmi ortaya koyuyor. Rusya işgal ederse, yüksek etkili yaptırımlar devreye girecek.

"Başkan Putin'in işgal kararı alıp almadığını bilmiyoruz." diyen Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile görüşmeden bir gün önce Avrupa'da gazetecilere verdiği demeçte, "İşgale karar verirse bunu kısa sürede yapma kapasitesini devreye soktuğunu biliyoruz. Her ihtimale karşı hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

TEHDİT ETTİ

Lavrov, bu hafta kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, Putin'in ABD askeri teçhizatı ve Rusya'nın sınırlarını ihlal eden faaliyetleri konusundaki uyarılarını yineledi ve "Askeri çatışmanın kabus senaryosu geri dönüyor" dedi. İstihbarat belgesi ayrıca, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya bir saldırının hızlı bir şekilde başlamasına izin vermek için eğitim tesislerinde ekipman bırakıyor olabileceğini de öne sürüyor.

UKRAYNA HIZLI SALDIRI İÇİN SİLAH VE MUHİMMAT BIRAKILIYOR

İstihbarat belgesi ayrıca, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya bir saldırının hızlı bir şekilde başlamasına izin vermek için eğitim tesislerinde ekipman bırakıyor olabileceğini de öne sürüyor.

RUS MEDYASI KARA PROPAGANDA YÜRÜTÜYOR

ABD'li yetkili, Rus hükümetinin bir işgal için zemin hazırlarken aynı zamanda bir propaganda kampanyası yürüttüğünü söyledi.