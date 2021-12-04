ABD istihbarat belgesi sızdırıldı! Rusya, Ukrayna sınırına yığdığı 175.000 askerle işgale hazırlanıyor

İstihbaratın Washington Post gazetesine sızdırdığı belgede, Rus ordusunun gelecek yılın başlarından itibaren Ukrayna'ya farklı cephelerden saldırı başlatacağı öne sürüldü.
RUSYA'DAN BÜYÜK ASKERİ TAHKİMAT
Rus birliklerinin konumlarını da içeren belgede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimini 175 bin askerle yapacağı iddia edildi.
50 TAKTİKSEL SAVAŞ BİRLİĞİ
Belgede yeni top ve dolaylı atış ekipmanının yanı sıra 50 taktiksel birliğin Rusya tarafından Ukrayna sınırının yakınındaki birçok noktaya konuşlandırıldığı ileri sürüldü.
Rus askeri hareketiyle ilgili Amerikan istihbarat belgesi
MOSKOVA "UKRAYNA'YI NATO'YA ALMAYIN" GARANTİSİ İSTİYOR
Kremlin, Washington'dan Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağına ve ittifakın Ukrayna topraklarında ve çevresinde belirli askeri faaliyetlerden kaçınacağına dair garanti talep ederken, birliklerini Ukrayna sınırına doğru hareket ettiriyor.
Ukrayna, Rusya'nın sınıra 94 bin asker yığdığını ileri sürerken, ABD istihbaratının belgesinde şu anda taktik taburların toplam asker sayısının 70 bin civarında olduğu, bu sayının yakın zaman içinde 175 bine çıkacağı ve Rusya'nın hedef şaşırtmak için sürekli bir şekilde askerleri sınır boylarına sevk edip geri çektiği öne sürüldü.