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    • Dünya
    • 07.12.2021 01:18
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    • 07.12.2021 01:36
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    Pentagon duyurdu: Rusya, Ukrayna sınırına yığınağını artırıyor

    Son dakika haberleri... Rusya ve Ukrayna arasında kriz sürerken Pentagon'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri yığınağını artırdığını ancak burada halen çatışmanın kaçınılmaz olmadığını savundu.

    Rusya - Ukrayna sınırı hareketli!

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırına yığınağını artırdığını açıkladı.

    ABD Savunma Bakanı Austin'in gün içerisinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile ABD Avrupa ve Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ın da dahil olduğu üst düzey bir toplantıda, Ukrayna sınırının yakınlarındaki Rus askeri yığınağını ele aldığını söyledi.

    PUTİN UKRAYNA'NIN ÇEVRESİNE EK ASKERİ KABİLİYETLER GETİRMEYE DEVAM EDİYOR
    Kirby, "Görmeye devam ettiğimiz şey, yeni kabiliyetlerin getirildiğidir. Başkan Putin, ülkesinin batısına ve Ukrayna'nın çevresine ek askeri kabiliyetler getirmeye devam ediyor." dedi.

    Yarın, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirileceğine işaret eden Kirby, Austin'in halen diplomasi ve liderliğin söz konusu krizde fark yaratacağına inandığını kaydetti.

    Sözcü, "Burada çatışmanın kaçınılmaz olduğuna inanmıyoruz. Halen en iyi sonuca varmak için diplomasiye yer ve zaman var." değerlendirmesinde bulundu.

    Kirby, Ukrayna'ya ek askeri yardımlar veya ülkedeki Amerikan askeri destek birlikleri hakkında ise bilgi vermekten kaçındı.

    EKVATOR GİNESİ'NE "ÇİN" UYARISI
    Çin'in Ekvator Ginesi'nde kalıcı askeri üs kurma niyetine ilişkin haberleri de değerlendiren Kirby, Ekvator Ginesi'nin bağımsız bir ülke olarak buna karar verecek merci olduğunu belirtti.

        Ancak Sözcü, diplomatik kanallardan Ekvator Ginesi'ne Çin'in o ülkede üs kurması konusunda kaygı duyduklarını ilettiklerini kaydetti.

        Kriby, Çin'in birçok Afrika ülkesini tehdit ederek kendi ulusal güvenlik menfaatlerini bu vesileyle ilerletmeye çalıştığını ifade etti.

        175 BİN ASKER
        Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna'ya 175 bin askerin katılacağı bir saldırı hazırlığı yaptığı konusunda uyarmıştı.

        ABD istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna'ya 175.000 askerin katılımıyla büyük bir askeri saldırı planladığını açıkladı. İstihbaratın Washington Post gazetesine sızdırdığı belgede, Rus ordusunun gelecek yılın başlarından itibaren Ukrayna'ya farklı cephelerden saldırı başlatacağı iddia edildi.

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