Pentagon duyurdu: Rusya, Ukrayna sınırına yığınağını artırıyor

Sözcü, "Burada çatışmanın kaçınılmaz olduğuna inanmıyoruz. Halen en iyi sonuca varmak için diplomasiye yer ve zaman var." değerlendirmesinde bulundu.

Kirby, Ukrayna'ya ek askeri yardımlar veya ülkedeki Amerikan askeri destek birlikleri hakkında ise bilgi vermekten kaçındı.

EKVATOR GİNESİ'NE "ÇİN" UYARISI

Çin'in Ekvator Ginesi'nde kalıcı askeri üs kurma niyetine ilişkin haberleri de değerlendiren Kirby, Ekvator Ginesi'nin bağımsız bir ülke olarak buna karar verecek merci olduğunu belirtti.