Almanya'nın yalan makinesi Deutsche Welle Türkçe yine Türkiye'yi hedef aldı! Türkiye'nin Çerkesleri asimile ettiğini iddia eden video!

Anadolu'nun etnik zenginliği, kültürel mozaiği içinde önemli bir yere sahip olan Çerkesler 1864 tarihinden sonra yoğunlaşmak üzere, Rus İmparatorluğu tarafından uygulanan katliam, etnik temizlik, tehcir ve sürgün politikalarıyla dünyanın dört bir yanına göç etmek zorunda kaldı.

Kafkasların kadim halklarından biri olan Çerkeslerin büyük bir bölümü ise Osmanlı İmparatorluğu'na sığındı.

Türk halkı ile 150 yıllık bir tarihi birliktelik içinde, Kurtuluş Savaşı başta olmak üzere ülke tarihinde önemli kilometre taşları olan dönemlerde kader birliği yapan Çerkeslerin halen en kalabalık nüfusü Türkiye'de.