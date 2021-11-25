Nikol Paşinyan'ın yardım istediği Rusya'dan flaş sözler: Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini destekliyoruz

Türklerin Karabağ zaferinden sonra zor günler geçiren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Rusya'dan aman diledi.
Zaharova, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, Güney Kafkasya'daki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.
PAŞİNYAN YARDIM İSTEDİ
Ermenistan'ın, Türkiye ile temas kurulması noktasında Rusya'dan destek istediğini belirten Zaharova, "Rusya, bu süreçte Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ilgi duymaktadır ve bu yönde adımlar atmaktadır." dedi.
"ELİMİZDEN GELEN TÜM DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"