Nikol Paşinyan'ın yardım istediği Rusya'dan flaş sözler: Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini destekliyoruz

Sputnik'in haberine göre, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin ortak açıklamasında koridorla ilgili tek bir cümle dahi bulunmadığını, ulaşım yollarından bahsedildiğini ve bu nedenle koridor meselesine anlam veremediğini kaydeden Paşinyan, "Kendilerini 'tek millet, iki devlet' ilan eden Azerbaycan ve Türkiye'ye sormak istiyorum: Ermenistan'ı yok etmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ermeni soykırımını devam ettirmek ve yapmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer evetse, bize direnmekten başka bir seçenek kalmıyor. Eğer hayırsa, o zaman haklısınız, bu bölgede barışı tesis etmek için tarihi bir fırsat var. Bu soruya açıklamalarla değil eylemlerle cevap vermeliler." sözlerini sarf etmişti.

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