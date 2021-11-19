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    • Dünya
    • 19.11.2021 22:53
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    • 19.11.2021 22:53
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    Son dakika! AB duyurdu: Aliyev ve Paşinyan Brüksel'de bir araya gelecek

    Son dakika haberleri... Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmasının üzerindne 1 yıl geçti. Ermenistan yine tahriklerini artırırken flaş bir gelişme yaşandı. Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın aralık ayında Brüksel'de bir araya geleceğini bildirdi.

    AA
    Aliyev ve Paşinyan, Brüksel’de bir araya gelecek!

    Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın aralık ayında Brüksel'de bir araya geleceğini bildirdi.

    AB Konseyinden yapılan açıklamada, Konsey Başkanı Charles Michel'in, Aliyev ve Paşinyan ile bölgedeki durum ve 15 Aralık'ta düzenlenecek Doğu Ortaklığı Zirvesi hazırlıkları kapsamında telefon görüşmeleri yaptığı belirtildi.

    Michel'in, Aliyev ve Paşinyan'a zirve çerçevesinde Brüksel'de bir toplantıya ev sahipliği yapma teklifinde bulunduğu ifade edildi.

    "GERGİNLİĞİ GİDERMEK İÇİN MUTABIK KALDILAR"
    Liderlerin bölgedeki durumu ve gerginliği giderme yollarını görüşmek için Brüksel'de bir araya gelmek konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

    Telefon görüşmelerinde Aliyev ve Paşinyan'ın doğrudan iletişim hattı kurulması konusunda da mutabakata vardığı, bu hattın "olayları önleme mekanizması" olarak iki tarafın savunma bakanları arasında kurulacağı kaydedildi.

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    Haberler Dünya Son dakika! AB duyurdu: Aliyev ve Paşinyan Brüksel'de bir araya gelecek
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