ABD basınına konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'yi şikayet etti!

Yunanistan'ın Başbakanı Kiriakos Miçotakis Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor.
Türkiye'nin uyarılarına rağmen Doğu Akdeniz'de ve Ege'de tahrikin dozunu artıran Yunanistan'ın Başbakanı Kiriakos Miçotakis ABD basınına verdiği röportajda Türkiye'yi şikayet etti.
Washington Post'a konuşan Miçotakis "Türkiye'nin mültecileri Türkiye sahillerindeyken halen Türkiye karasularındayken durdurma zorunluluğu var" iddiasında bulundu.
"İNSANLARIN YUNANİSTAN'I SUÇLAMASINI ANLAMIYORUM"
Miçotakis, "Ben insanların Türkiye'yi suçlaması yerine Yunanistan'ı suçlamalarını anlamıyorum. Türkiye insan haklarını ihlal ediyor" şeklinde skandal ifadeler kullandı.
"TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'DEKİ AGRESİF TAVRINI BIRAKMALI"
Doğu Akdeniz'le ilgili de konuşan Miçotakis, Türkiye'yi suçlayarak, "Eğer Türkiye Ege ve Doğu Akdeniz'de agresif tavrını bırakırsa, oturup farklılıklarımızı konuşmak için bir alanımız olur." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN YUNANİSTAN'I UYARMIŞTI: KAPILARI AÇARSAK YUNANİSTAN NAPACAK?
Başkan Recep Tayyio Erdoğan 11 Kasım'da yaptığı açıklamalarda Yunanistan'ın Türkiye'yi suçlayan tarzdaki açıklamalarına tepki göstererek Yunanistan'ın nankörlük yaptığını ve ABD'nin bir üssü haline geldiklerini açıklamıştı.
Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in mülteci krizinde sorunun Türkiye'den kaynaklandığı yönündeki açıklaması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Dedeağaç'a sevkiyatının devam etmesine ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine, "Öncelikle mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür." karşılığını verdi.