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    • Dünya
    • 25.11.2021 22:34
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    • 25.11.2021 22:56
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    ABD basınına konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'yi şikayet etti!

    Son dakika haberleri... Türkiye'nin uyarılarına rağmen Doğu Akdeniz'de ve Ege'de tahrikin dozunu artıran Yunanistan'ın Başbakanı Kiriakos Miçotakis ABD basınına verdiği röportajda Türkiye'yi şikayet etti. "Türkiye'nin mültecileri durdurma zorunluluğu var. Ben insanların niye Yunanistan'ı suçladığını anlamıyorum" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    Miço ağababalarına şikayet etti

    Yunanistan'ın Başbakanı Kiriakos Miçotakis Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor.

    Türkiye'nin uyarılarına rağmen Doğu Akdeniz'de ve Ege'de tahrikin dozunu artıran Yunanistan'ın Başbakanı Kiriakos Miçotakis ABD basınına verdiği röportajda Türkiye'yi şikayet etti.

    Washington Post'a konuşan Miçotakis "Türkiye'nin mültecileri Türkiye sahillerindeyken halen Türkiye karasularındayken durdurma zorunluluğu var" iddiasında bulundu.

    "İNSANLARIN YUNANİSTAN'I SUÇLAMASINI ANLAMIYORUM"
    Miçotakis, "Ben insanların Türkiye'yi suçlaması yerine Yunanistan'ı suçlamalarını anlamıyorum. Türkiye insan haklarını ihlal ediyor" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    "TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'DEKİ AGRESİF TAVRINI BIRAKMALI"
    Doğu Akdeniz'le ilgili de konuşan Miçotakis, Türkiye'yi suçlayarak, "Eğer Türkiye Ege ve Doğu Akdeniz'de agresif tavrını bırakırsa, oturup farklılıklarımızı konuşmak için bir alanımız olur." dedi.

    BAŞKAN ERDOĞAN YUNANİSTAN'I UYARMIŞTI: KAPILARI AÇARSAK YUNANİSTAN NAPACAK?
    Başkan Recep Tayyio Erdoğan 11 Kasım'da yaptığı açıklamalarda Yunanistan'ın Türkiye'yi suçlayan tarzdaki açıklamalarına tepki göstererek Yunanistan'ın nankörlük yaptığını ve ABD'nin bir üssü haline geldiklerini açıklamıştı.

    Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in mülteci krizinde sorunun Türkiye'den kaynaklandığı yönündeki açıklaması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Dedeağaç'a sevkiyatının devam etmesine ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine, "Öncelikle mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür." karşılığını verdi.

        Türkiye'de yaklaşık 5 milyon mülteciye ev sahipliği yaptıklarını belirten Erdoğan, "Bunun 4 milyona yakını sadece Suriye... Irak var, Afganistan var vesaire... 5 milyona yakın mülteciyi ülkesinde ağırlayan, onlara ev sahipliği yapan bir ülkeye 'mülteci sorunu Türkiye'den kaynaklanıyor' demek nankörlüktür." dedi.

        "DÜNYAYI ALDATABİLİRSİNİZ AMA TÜRKİYE'Yİ ALDATAMAZSINIZ"
        "Eğer biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hepsinden öte Ege'de, Akdeniz'de mültecilerin botlarını şişleyerek onları ölüme mahkum eden ülke Yunanistan'dır. Elimizde bütün belgeler var. Çoluk çocuk demeden o botları şişleyerek, bazen kendi kıyı emniyeti, adı emniyet, ve oradan süratle geçmek suretiyle o botları devirerek batıran ve ölüme o insanları mahkum eden yine Yunanistan. Neyi konuşuyorum ben? Tamamıyla ne yazık ki Miçotakis de avanesi de yalanla gün geçiriyorlar, dürüst davranmıyorlar, dürüst davranmadıkları için de bölgede güven telkin etmiyorlar. Şu an itibarıyla da hala sürekli elimizde bütün belgeler var, video kayıtları var. Nasıl Ege'de, Akdeniz'de bu mültecileri, bu düzenli, düzensiz göçmenleri o sulara gömdüklerinin belgeleri var elimizde. Bunu dünyaya anlatmak suretiyle dünyayı aldatabilirsiniz ama Türkiye'yi aldatamazsınız."

        "AMERİKAN ÜSLERİNİN SAYISINI BEN SAYA SAYA BİTİREMEDİM"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dedeağaç'taki gelişmelere ilişkin de "Aslında sadece Dedeağaç bir üs değil, Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda Yunanistan'ın içerisindeki Amerikan üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim. O denli Yunanistan'ın içinde Amerika'nın üsleri var. Şöyle hepsini bir araya toparladığımız zaman ortaya öyle bir tablo çıkıyor ki Yunanistan'ın kendisi adeta Amerika'nın bir üssü gibi. Böyle bir tablo var. O da harita üzerine bir belge." değerlendirmesinde bulundu.

        "Dedeağaç bunların içerisinde sadece ufak bir bölge." diye konuşan Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Şu anda bütün bunlar niye yapılıyor, neden yapılıyor? Biz bunu tabii gerek Biden'la gerek ilgililerle Savunma Bakanım, Dışişleri Bakanım yaptıkları görüşmelerde sorduklarında kaçamak kaçamak cevaplar veriyorlar, dürüst davranmıyorlar. Kendilerine seçtikleri komşu, yanlış bir komşu ve üs olarak da Ege'de Yunanistan'la takındıkları bu tavır doğru bir tavır değil. Düşünün, biz NATO ülkesiyiz, Amerika NATO üyesi, Yunanistan NATO üyesi ama NATO üyeleri olarak Amerika en çok destek veren olduğuna göre biz niye birbirimize düşüyoruz? NATO üyeleri içerisinde gerek asker sayısı itibarıyla gerekse mali destek itibarıyla Türkiye Amerika'dan sonra ilk 7 içerisinde yer alan bir ülkedir, böyle bir tablo var, Yunanistan'ın böyle bir durumu yok, Yunanistan çok gerilerde. Fakat biz kendimize inanıyoruz, kendimize güveniyoruz ve bu bölgenin biz sigortasıyız."
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        Haberler Dünya ABD basınına konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'yi şikayet etti!
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