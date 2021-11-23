Dünyada en fazla çocuk asker Batı ve Orta Afrika ülkelerinde bulunuyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünyada en fazla "çocuk askerin" Batı ve Orta Afrika ülkelerinde olduğunu açıkladı.
UNICEF Batı ve Orta Afrika Bölge Direktörü Marie-Pierre Poirier, basına yaptığı açıklamada, söz konusu bölgelerde çocukların hükümet güçleri ve silahlı guruplar tarafından çatışmalara dahil edildiğine dikkati çekti.
Poirier, durumun endişe verici olduğunu belirterek, son 5 yılda silahlı çatışmalara dahil edilen çocuk sayısının da arttığını kaydetti.
Son 5 yılda 21 bin çocuğun çatışmalara sokulduğu bilgisini paylaşan Poirier, 2 binden fazla çocuğun da cinsel şiddete maruz kaldığını ifade etti.
Poirier, 3 bin 500'den fazla çocuğun kaçırıldığını ve bu rakamla bölgenin dünyada ikinci sırada yer aldığını vurguladı.