Dünyada en fazla çocuk asker Batı ve Orta Afrika ülkelerinde bulunuyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünyada en fazla "çocuk askerin" Batı ve Orta Afrika ülkelerinde olduğunu açıkladı.

UNICEF Batı ve Orta Afrika Bölge Direktörü Marie-Pierre Poirier, basına yaptığı açıklamada, söz konusu bölgelerde çocukların hükümet güçleri ve silahlı guruplar tarafından çatışmalara dahil edildiğine dikkati çekti.