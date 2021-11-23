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    • Dünya
    • 23.11.2021 16:18
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    • 23.11.2021 16:24
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    Dünyada en fazla çocuk asker Batı ve Orta Afrika ülkelerinde bulunuyor

    Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünyada en fazla "çocuk askerin" Batı ve Orta Afrika ülkelerinde olduğunu açıkladı. Çocukların en fazla etkilendiği ülkeler arasında ise Burkina Faso, Kamerun, Çad, Kongo, Mali, Moritanya ve Nijer yer alıyor.

    AA
    En fazla çocuk asker o ülkelerde

    Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünyada en fazla "çocuk askerin" Batı ve Orta Afrika ülkelerinde olduğunu açıkladı.

    UNICEF Batı ve Orta Afrika Bölge Direktörü Marie-Pierre Poirier, basına yaptığı açıklamada, söz konusu bölgelerde çocukların hükümet güçleri ve silahlı guruplar tarafından çatışmalara dahil edildiğine dikkati çekti.

    Poirier, durumun endişe verici olduğunu belirterek, son 5 yılda silahlı çatışmalara dahil edilen çocuk sayısının da arttığını kaydetti.

    Son 5 yılda 21 bin çocuğun çatışmalara sokulduğu bilgisini paylaşan Poirier, 2 binden fazla çocuğun da cinsel şiddete maruz kaldığını ifade etti.

    Poirier, 3 bin 500'den fazla çocuğun kaçırıldığını ve bu rakamla bölgenin dünyada ikinci sırada yer aldığını vurguladı.

    Çatışmalar nedeniyle çocukların en fazla etkilendiği ülkeler arasında Burkina Faso, Kamerun, Çad, Kongo, Mali, Moritanya ve Nijer bulunuyor.
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