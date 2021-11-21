Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 21.11.2021 17:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.11.2021 18:05
    ABONE OL

    İşte Yunan vicdanı! Ege Denizi'nde mültecilere insanlık dışı uygulama

    Son dakika haberi... Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de uyguladığı tahrik içerikli politikalar Ege Denizi'nde de mültecilere karşı devam ediyor. Her fırsatta uyguladıkları insanlık dışı muamelelerden Türkiye'yi sorumlu tutan Yunanistan'ın kadın ve çocukların da aralarında olduğu düzensiz göçmenleri acımasız şekilde Türk kara sularına itmeye devam ettiği görüntüler kameralara yansıdı. Görüntülerde Yunan güçlerinin mültecilere sopalarla vurduğu ve botların etrafına ateş açtıkları görüldü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İşte Yunan vicdanı!

    Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de uyguladığı tahrik içerikli politikalar Ege Denizi'nde de mültecilere karşı devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, göçmenlerle ilgili farklı tarihlerde çekilen kamera görüntülerini paylaştı.

    Görüntülerde, defalarca ispatlanan insanlık dışı uygulama ile Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarının düzensiz göçmenlerin bulunduğu botları Türk kara sularına çekerek getirmesi yer aldı.

    GÖÇMENLERE SOPALARLA VURDULAR
    Bazen de Yunanistan Sahil Güvenlik personelinin göçmen botuna binerek botu Türk kara sularına ittiği görüldü. Paylaşılan görüntülerde tehlikeli manevralarla göçmen botunun ilerlemesine engel olan Yunan unsurlarının göçmenlere sopa ile vurduğu ve botu batırmak için teşebbüslerde bulunduğu görüldü.

    BOTUN ÇEVRESİNE ATEŞ AÇTILAR
    Havaya ateş açan Yunanistan unsurlarının botun çevresine de ateş ettiği görüntülere yansıdı.

    Öte yandan, Türkiye tarafından yardım eli uzatılan göçmenlerin arasında Yunan personeli tarafından darp edilenler de bulunuyor.

        AK PARTİ'DEN TEPKİ
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, görüntülerin yayınlanmasından ardından Yunanistan'a ve zulme susan AB'ye sert tepki gösterdi.

        Çelik, şunları söyledi:
        "Ahlaksızlık ve zalimlik! Yunan güçleri göçmen botunu sürüklüyor, şişliyor; savunmasız insanları ölüme sürüklüyor. Bütün bunlar NATO unsurunun gözünün önünde gerçekleşiyor. AB seyrediyor… Türk Sahil Güvenliği olmasa ölecek bu insanlar. Dünya bu ahlaksız zalimliğe dur demelidir.

        Yunan güçleri savunmasız insanları öldürmeye teşebbüs ediyor. İnsanları kelepçeleyip ölüme terk ediyor. Cumhurbaşkanımız defalarca bu kayıtları AB yetkililerine iletti. Haberimiz yok diyorlar. Halbuki bunlar TV'lerde yayınlanıyor."

        İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TEPKİ
        Skandal görüntülere İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sert tepki gösterdi.

        Altun, "Yunanistan'ın mülteci politikasının içler acısı fotoğrafı… Ne akıl alır, ne de vicdan… Ne yazık ki Batı dünyası, Avrupa Birliği Yunanistan'ın bu tutumu karşısında sessiz. Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur!" ifadelerini kulllandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ‘Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş tutuklandı
        Haberler Dünya İşte Yunan vicdanı! Ege Denizi'nde mültecilere insanlık dışı uygulama
            SON DAKİKA