İşte Yunan vicdanı! Ege Denizi'nde mültecilere insanlık dışı uygulama

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, görüntülerin yayınlanmasından ardından Yunanistan'a ve zulme susan AB'ye sert tepki gösterdi.

Çelik, şunları söyledi:

"Ahlaksızlık ve zalimlik! Yunan güçleri göçmen botunu sürüklüyor, şişliyor; savunmasız insanları ölüme sürüklüyor. Bütün bunlar NATO unsurunun gözünün önünde gerçekleşiyor. AB seyrediyor… Türk Sahil Güvenliği olmasa ölecek bu insanlar. Dünya bu ahlaksız zalimliğe dur demelidir.

Yunan güçleri savunmasız insanları öldürmeye teşebbüs ediyor. İnsanları kelepçeleyip ölüme terk ediyor. Cumhurbaşkanımız defalarca bu kayıtları AB yetkililerine iletti. Haberimiz yok diyorlar. Halbuki bunlar TV'lerde yayınlanıyor."