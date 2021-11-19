Yunan basını yazdı! Türk donanması yine Rum gemisini kovdu

Yunanistan ve Rum Kesimi'nin Doğu Akdeniz'deki tahrikleri sürerken Türkiye gereken cevapları diplomasi yoluyla verirken sahada da geri adım atmıyor.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), geçtiğimiz günlerde Akdeniz'de araştırma yapabilmek adına sözde muasır ekonomik bölgesinde (MEB) NAVTEX ilan etmişti.
EYLÜL'DEKİ SAHNE TEKRARLANDI
Yunanistan basını, Türk savaş gemilerinin 'Eylül'deki sahneyi tekrarladığını' ve GKRY'ne ait Nautical Geo araştırma gemisini bölgeden uzaklaştırdığını açıkladı.
TÜK KITA SAHANLIĞINA DA GİRDİLER
Doğu Akdeniz Politik'in aktardığına göre, Nautical Geo'nun Doğu Akdeniz'de Eastmed Boru Hattı Projesi için ölçüm çalışmaları yürütürken, Türk kıta sahanlığına da girdi.
TÜRK DONANMASI MÜDAHALE ETTİ
Türk savaş gemilerinin, araştırma gemisini uzaktan izlediği ve telsizden geminin "Türk kıta sahanlığı içerisinde olduğu ve bölgeyi terk etmesi" anonsunda bulunduğu iddia edildi.