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    • Dünya
    • 20.11.2021 05:29
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    • 20.11.2021 05:29
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    Arap koalisyonu duyurdu! Husilere ait 3 İHA imha edildi

    Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan topraklarına gönderdiği bomba yüklü 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

    AA
    Husilere ait 3 İHA imha edildi!

    Arap koalisyonunun Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan yazılı açıklamasında, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine 3 bomba yüklü İHA gönderdiği belirtildi.

    Koalisyon güçlerinin tehdit unsurlarına yönelik operasyon başlattığı kaydedilen açıklamada, söz konusu İHA'ların imha edildiği aktarıldı ancak ayrıntı verilmedi.

    SON 24 SAATTE 105 HUSİ MİLİS ÖLDÜRÜLDÜ
    Öte yandan koalisyon güçleri, Yemen'in orta kesimindeki Beyda ve Marib illerinde son 24 saatte düzenlenen operasyonlarda 105 Husi milisin öldürüldüğünü, 19 askeri aracın da imha edildiğini duyurdu.

    Husilere bağlı SABA haber ajansında ise koalisyon güçlerinin, Marib'e 16 hava saldırısı düzenlediği ve saldırıların daha çok Sirvah ve El-Cuba ilçelerinde yoğunlaştığı haberi yer aldı.

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    Haberler Dünya Arap koalisyonu duyurdu! Husilere ait 3 İHA imha edildi
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