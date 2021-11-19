Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 20.11.2021 00:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.11.2021 01:42
    ABONE OL

    ABD'de Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, Biden'ın harcama paketini protesto için 8 buçuk saat konuştu!

    Son dakika haberleri... ABD'de ilginç bir protesto yaşandı. ABD Temsilciler Meclisinin Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy'nin, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketini oylatmamak için 8 saat 32 dakika konuştu.

    AA
    Biden’a görülmemiş protesto!

    ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi planının ikinci aşamasını oluşturan 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketi, ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda dün gece tartışmaya açıldı.

    Tasarıyı protesto eden ABD Temsilciler Meclisinin Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, akşam saatlerinde başladığı konuşmasını sabah saatlerine kadar sürdürdü.

    8, BUÇUK SAAT KONUŞTU
    Toplamda 8 saat 32 dakika süren McCarthy'nin konuşması, ABD Temsilciler Meclisinin en uzun konuşması olarak tarihe geçti.

    Öte yandan harcama paketi, sabah saatlerinde tekrar bir araya gelen Temsilciler Meclisi Genel Kurulu 213'e karşı 220 oyla kabul edildi.

    Sosyal harcama paketinin, ABD'de enflasyonun 31 yılın zirvesine ulaştığı ve Biden'a olan siyasi desteğin azaldığı bir dönemde, Temsilciler Meclisi'nde onaylanması Demokratlar için yeni bir "zafer" olarak yorumlandı.

    Biden'ın ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketi de hafta başında yasalaşmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bursa estetik görünüme kavuşuyor
    Haberler Dünya ABD'de Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, Biden'ın harcama paketini protesto için 8 buçuk saat konuştu!
        SON DAKİKA