Son dakika: Koronavirüs hapında flaş gelişme! Pfizer lisans anlaşması imzaladı

Kovid-19'a karşı geliştirilen bu ilacın jenerik üretimi için Pfizer'ın MPP ile bugün "gönüllü lisans anlaşması" imzaladığını duyuran Verhoosel, "Bu anlaşma MPP'ye, araştırma aşamasındaki ilacın ek üretimi, dağıtılması ve kaliteli genel ilaç üretici firmalara alt lisans verilip küresel çapta ilaca daha fazla erişimin sağlanması alanlarında kolaylık sağlayacak." dedi.
Verhoosel, bu sayede alt lisans alan ilaç üreticisi firmaların, ağız yoluyla kullanılacak Kovid-19 ilacını 95 ülkeye tedarik edebileceği ve ilk etapta dünya nüfusunun yüzde 53'ünün ilaca erişim sağlayabileceğini kaydetti.
JENERİK ÜRETİM İÇİN İLK LİSANS ANLAŞMASI
Pfizer'ın, bu ilacın düşük gelirli ülkelere satışından telif ücreti almayacağını belirten Verhoosel, "Söz konusu anlaşma, bu ilacın jenerik üretimine verilen ilk lisans anlaşmasıdır. Kovid-19 ile mücadeledeki bu yeni aracın ilk adımda düşük ve orta gelirli ülkelere ulaşmasını temin etmek son derece önemlidir." şeklinde konuştu.