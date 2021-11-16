Son dakika: Koronavirüs hapında flaş gelişme! Pfizer lisans anlaşması imzaladı

Kovid-19'a karşı geliştirilen bu ilacın jenerik üretimi için Pfizer'ın MPP ile bugün "gönüllü lisans anlaşması" imzaladığını duyuran Verhoosel, "Bu anlaşma MPP'ye, araştırma aşamasındaki ilacın ek üretimi, dağıtılması ve kaliteli genel ilaç üretici firmalara alt lisans verilip küresel çapta ilaca daha fazla erişimin sağlanması alanlarında kolaylık sağlayacak." dedi.

Verhoosel, bu sayede alt lisans alan ilaç üreticisi firmaların, ağız yoluyla kullanılacak Kovid-19 ilacını 95 ülkeye tedarik edebileceği ve ilk etapta dünya nüfusunun yüzde 53'ünün ilaca erişim sağlayabileceğini kaydetti.