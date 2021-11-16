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    • Dünya
    • 16.11.2021 11:54
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    • 16.11.2021 12:08
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    Savaş suçlusu darbeci Hafter'den skandal açıklama: Başkanlık seçimlerine adayım!

    Son dakika haberi! Savaş suçu işlemekle itham edilen darbeci Halife Hafter, Libya başkanlık seçimlerinde aday olduğunu duyurdu. Libya hükümeti, son olarak Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde üç mezar daha bulunduğunu açıklamıştı. Parlamento seçimlerinin, ardından Anayasa referandumunun ve sonrasında da başkanlık seçimlerinin yapılması gerektiği vurgulayan Trablus'un Dahmani bölgesinde toplanan Trablus Ayan Meclisi Üyeleri yaptıkları açıklamada, "Seyfülislam Kaddafi ve Halife Hafter gibi savaş suçlularının seçimlerde aday olmasını kesin bir şekilde reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

    AA
    Savaş suçlusu darbeci Hafter’den skandal açıklama

    Savaş suçu işlemekle itham edilen darbeci Halife Hafter, Libya başkanlık seçimlerinde aday olduğunu duyurdu.

    SAVAŞ SUÇU İŞLEMİŞTİ
    Libya hükümeti, son olarak Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde üç mezar daha bulunduğunu duyurdu.

    Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Terhune'de yürütülen arama çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

    Kuruma bağlı arama ekiplerinin Terhune'nin El-Abdeli yolu olarak bilinen mevkide 3 mezar alanı daha tespit ettiği aktarılan açıklamada, mezarların içindeki cesetlerin çıkarılması işlemine yarın başlanacağı kaydedildi.


    DARBECİ GENERAL HAFTER'E BAĞLI "KANİYAT" ADLI MİLİS GRUBU SORUMLU TUTULUYOR
    Hafter milislerinden kurtarıldığı 5 Haziran 2020'den bu yana Terhune kentinden sık sık yeni cesetler çıkarıldığı haberleri gelirken tespit edilen mezar sayısı 83'e ulaştı.

    Libya makamları, Terhune ve çevresinde bulunan toplu mezarlarda 248 cesede ulaştı. Kentteki toplu mezarlardan emekli darbeci general Hafter'e bağlı "Kaniyat" adlı milis grubu sorumlu tutuluyor.


        SEYFÜLİSLAM KADDAFİ TRABLUS'TA PROTESTO EDİLDİ.
        Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin aralık ayında yapılacak başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunda bulunmasını başkent Trablus'ta protesto edildi.

        Trablus'un Dahmani bölgesinde toplanan Trablus Ayan Meclisi Üyeleri, şehit aileleri ve sivil toplum temsilcileri, yerel ve uluslararası mahkemelerce savaş suçu işlediği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Seyfülislam'ın başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunda bulunmasına tepki gösterdi.

        Burada yapılan ortak basın açıklamasında, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık ve parlamento seçimlerine ilişkin kanunun uzlaşı sağlanmadan ve kusurlu şekilde çıkarıldığı vurgulayarak, mevcut durumda adil ve şeffaf bir seçimin imkansız hale geldiği belirtildi.

        Önce parlamento seçimlerinin, ardından Anayasa referandumunun ve sonrasında da başkanlık seçimlerinin yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Seyfülislam Kaddafi ve Halife Hafter gibi savaş suçlularının seçimlerde aday olmasını kesin bir şekilde reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Libya Yüksek Seçim Komisyonuna "söz konusu isimlerin adaylık başvurularının reddedilmesi" çağrısında bulunulan açıklamada, "Kusurlu seçim kanununda düzenleme yapılmadıkça başkent Trablus genelinde seçim merkezleri açılmasına izin vermeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

        Ülkenin üçüncü büyük kenti Misrata'da toplanan Libyalılar da benzer bir bildiri okuyarak, "seçim kanunu üzerinde uzlaşıya varılmadan seçimlerin gerçekleştirilmesini reddettiklerini" duyurdu.

        Misratalılar, Yüksek Seçim Komisyonu Başkanlığına "ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih'in tek taraflı şekilde çıkardığı seçim kanununu tanımaması" çağrısında bulundu.

        YÜKSEK SEÇİM KOMİSYONUNUN 3 OFİSİ KAPATILDI
        Öte yandan, Libya'daki Yüksek Seçim Komisyonunun 3 ofisi, Seyfülislam Kaddafi'nin adaylığına karşı düzenlenen protestolar ve halk baskısı üzerine kapatıldı.

        Yerel basında çıkan haberlere göre, Yüksek Seçim Komisyonunun ülkenin batısındaki Zliten, Zaviye ve Giryan kentlerindeki 3 ofisi tepkiler üzerine kapatılarak faaliyetleri durduruldu.



            Komisyon kaynaklarından alınan bilgiye göre, ofislerin kapatılması, "Seyfülislam'ın adaylığına karşı halkın yükselen öfkesinin sonucu olarak bir tür ihtiyati ve güvenlik tedbiri şeklinde" gerçekleşti.

            SEÇİM VE ADAYLIK TARTIŞMALARI
            Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri için dün adaylık başvurusunda bulunmuştu.



            Ülkenin güneyinde yer alan Sebha kentindeki seçim merkezine bizzat giden Seyfülislam Kaddafi, 2011'de babasının devrilmesinden bu yana ilk kez ortaya çıkmıştı.

            Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından insanlığa karşı suç işlemekten aranıyor. Libya Askeri Başsavcılığı da Seyfülislam hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı vermişti.

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            Haberler Dünya Savaş suçlusu darbeci Hafter'den skandal açıklama: Başkanlık seçimlerine adayım!
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