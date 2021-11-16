Savaş suçlusu darbeci Hafter'den skandal açıklama: Başkanlık seçimlerine adayım!

Burada yapılan ortak basın açıklamasında, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık ve parlamento seçimlerine ilişkin kanunun uzlaşı sağlanmadan ve kusurlu şekilde çıkarıldığı vurgulayarak, mevcut durumda adil ve şeffaf bir seçimin imkansız hale geldiği belirtildi.

Önce parlamento seçimlerinin, ardından Anayasa referandumunun ve sonrasında da başkanlık seçimlerinin yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Seyfülislam Kaddafi ve Halife Hafter gibi savaş suçlularının seçimlerde aday olmasını kesin bir şekilde reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Libya Yüksek Seçim Komisyonuna "söz konusu isimlerin adaylık başvurularının reddedilmesi" çağrısında bulunulan açıklamada, "Kusurlu seçim kanununda düzenleme yapılmadıkça başkent Trablus genelinde seçim merkezleri açılmasına izin vermeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Ülkenin üçüncü büyük kenti Misrata'da toplanan Libyalılar da benzer bir bildiri okuyarak, "seçim kanunu üzerinde uzlaşıya varılmadan seçimlerin gerçekleştirilmesini reddettiklerini" duyurdu.