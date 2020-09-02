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    • 02.09.2020 15:30
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    Son dakika: 'da darbeci Hafter vahşeti: Kurtarılan Terhune kentinde bir toplu mezar daha bulundu

    Son dakika haberine göre, ordusunun 5 Haziran'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter’e bağlı milislerden kurtardığı Terhune şehrinde bir toplu mezar daha bulundu.

    Darbeci Hafter vahşeti: Biri daha ortaya çıktı

    hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu basın sorumlusu Abdulaziz el-Caferi, yaptığı açıklamada, kuruma bağlı ekiplerin Terhune'de bir toplu mezara daha ulaştığını kaydetti.

    Caferi, "Mezardaki toplam ceset sayısı henüz belirlenmedi. Ekipler şu ana kadar 2 cesede ulaştı." dedi.

    Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

    Hafter milislerinin başkent Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı.

    Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) 22 Haziran'da yapılan açıklamada da toplu mezarlara ilişkin UCM Başsavcılığına güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti.

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    Haberler Dünya Son dakika: Libya'da darbeci Hafter vahşeti: Kurtarılan Terhune kentinde bir toplu mezar daha bulundu
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