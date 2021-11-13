Washington-Moskova hattı gergin! Karadeniz'de sular ısınıyor...

ABD'nin eski Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, bölgedeki gerilimi A Haber'e değerlendirdi.
Soru: Rusya'nın tatbikatı ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun "Bu geminin Karadeniz'e turistik gezi yapmaya gelmediğini anlıyoruz" açıklamasını nasıl yorumluyorsunuz?
Cevap: Elbette tatbikatlar bir kriz durumunda yapmak zorunda olabileceğiniz şeyler için yapılır. Bu yüzden Kremlin'den gelen ABD gemilerini yok etmeye yönelik tatbikat yapıldığı açıklamasına özel bir anlam yüklemiyorum. Elbette öyle yapacaklar. Bu onlardan beklediğimiz şey. Bunu söyleme ihtiyacı duymaları aslında onların zayıf bir pozisyonda olduğunu gösteriyor.
Soru: Bir taraftan da, NATO ve Rusya arasındaki ilişkilerin son dönemlerin belki de en gergin seviyesine ulaştı. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cevap: Biz her zaman Rusya'nın bir partner olmasını istedik. Kremlin güvenlik konusunda durumu değiştiren bazı kararlar aldı. Gürcistan'ın, Ukrayna'nın işgali gibi. Kırım'ın yasal olmayan bir şekilde ilhak edilmesi. Rusya ile güçlü diyaloğu sürdürmek istiyoruz ama bu diyalog doğruluk esasına dayanmalı. Türkiye, NATO için bu yüzden çok önemli. Türkiye'nin sahip olduğu coğrafi konumla, ekonomisiyle, diplomatik ve askeri gücüyle Karadeniz'deki barışçıl ortamı koruyabiliyoruz.
Soru: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "NATO bizimle herhangi bir etkileşim istemiyor." dedi. Bu yoruma katılıyor musunuz?
Cevap: Hayır, elbette değil. Bu Kremlin'den çıkan peri masalının bir parçası. Dikkati kendi saldırganlıklarından başka yöne doğru çekmeye çalışıyorlar. Kremlin ile diyalog kurmak istemediğimiz düşüncesi kesinlikle yanlış.