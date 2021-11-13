Washington-Moskova hattı gergin! Karadeniz'de sular ısınıyor...

Soru: Bir taraftan da, NATO ve Rusya arasındaki ilişkilerin son dönemlerin belki de en gergin seviyesine ulaştı. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Biz her zaman Rusya'nın bir partner olmasını istedik. Kremlin güvenlik konusunda durumu değiştiren bazı kararlar aldı. Gürcistan'ın, Ukrayna'nın işgali gibi. Kırım'ın yasal olmayan bir şekilde ilhak edilmesi. Rusya ile güçlü diyaloğu sürdürmek istiyoruz ama bu diyalog doğruluk esasına dayanmalı. Türkiye, NATO için bu yüzden çok önemli. Türkiye'nin sahip olduğu coğrafi konumla, ekonomisiyle, diplomatik ve askeri gücüyle Karadeniz'deki barışçıl ortamı koruyabiliyoruz.