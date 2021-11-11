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    • Dünya
    • 11.11.2021 19:43
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    • 11.11.2021 19:43
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    Kritik tarih netleşti! Biden ile Şi arasında önemli görüşme

    Son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi arasında yapılması planlanan görüşmenin 15 Kasım'da gerçekleşeceği bildirildi.

    Tarih netleşti! ABD ile Çin arasında kritik temas

    ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında, uzun süredir yapılması beklenen çevrim içi görüşmenin, 15 Kasım Pazartesi günü gerçekleşeceği bildirildi.

    Amerikan basınına konuşan Beyaz Saray kaynakları, Biden ve Şi'nin, pazartesi günü çevrim içi bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti.

    ABD ve Çin arasındaki tansiyon son dönemde, Tayvan, ticaret ve insan hakları konusunda yükselmişti.

    Şi'nin, İskoçya'nın Glasgow kentinde ay başında düzenlenen iklim zirvesine katılmaması nedeniyle Biden-Şi görüşmesi olmamıştı.

    Beyaz Saray ise aylardır iki liderin 2022'den önce çevrim içi görüşeceğini söylüyor ancak görüşme zamanına ilişkin detay vermiyordu.

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