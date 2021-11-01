Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 02.11.2021 01:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.11.2021 01:51
    ABONE OL

    Meksika’da Ölüler Günü’nde facia! 20 metre yükseklikten yere çakıldı

    Meksika’da 'Ölüler Günü' etkinliklerinde facia yaşandı. Baş aşağı bağlı oldukları direğin etrafında dönen 4 kişiden 1’i bağlı olduğu ipin kopması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

    ’Ölüler Günü’nde facia! Tepe üstü çakıldı

    Meksika'nın Puebla eyaletine bağlı Huaquechula şehrinde dün Ölüler Günü etkinlikleri sırasında korkunç bir kaza meydana geldi.

    20 METREDEN KAFA USTU ÇAKILDI
    Etkinlikte baş aşağı bağlı oldukları direğin etrafında dönen 4 kişiden 1'i ipin kopması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı.

    Yere çakılan adama ilk müdahale çevredeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Adamın kafasında, kollarında ve bacaklarında birçok kırık olduğu bildirildi.

    KAZA KAMERALARA YANSIDI
    Adının Jose Luis N. olduğu açıklanan adamın sağlık durumunun stabil olduğu aktarıldı.

    Kaza anı ise çevrede bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    PKK’dan CHP’ye övgü!
    Haberler Dünya Meksika’da Ölüler Günü’nde facia! 20 metre yükseklikten yere çakıldı
        SON DAKİKA