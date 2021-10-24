Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdüğü “Rust" setiyle ilgili korkunç iddia: Ortam güvenli değil

5 GÜN ÖNCE DE YAŞANDI

ABD basınında yer alan habere göre, "Rust" filminin çekimleri sırasında yaşanan ölümcül kazadan 5 gün önce, Baldwin'in dublörüne güvenli olduğu söylenen silah iki el ateşlendikten sonra içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı.