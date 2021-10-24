Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 24.10.2021 07:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.10.2021 07:53
    ABONE OL

    Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdüğü “Rust" setiyle ilgili korkunç iddia: Ortam güvenli değil

    ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin’in çekimler sırasında kullandığı silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne ve yönetmenin yaralanmasına yol açtığı “Rust” filminin setinde olaydan günler önce yine dolu silahın ateşlendiği iddia edildi. Olaydan sonra soruşturma başlatılıp başlatılmadığı öğrenilemezken, filmin yapımcıları setteki güvenlik sorunlarından haberdar olmadıklarını açıkladı.

    AA
    “Rust setiyle ilgili korkunç iddia: Ortam güvenli değil

    Dünya, ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu set ekibinden 1 kişiyi öldürmesini konuşuyor.

    ABD medyasının Santa Fe Bölge Şerifi Ofisi'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, New Mexico eyaletindeki "Rust" filminin setinde bir kaza meydana geldi.



    SETTE KORKUNÇ ÖLÜM
    Baldwin'in bir sahnenin çekiminde kullandığı kurusıkı silahı ateşlemesi sonucunda 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins ve 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza vuruldu.

    Olay yerine gelen helikopterle hastaneye kaldırılan Hutchins'in hayatını kaybettiği açıklandı. Ambulansla farklı bir hastaneye kaldırılan Souza'nın tedavisi sürüyor.

        5 GÜN ÖNCE DE YAŞANDI
        ABD basınında yer alan habere göre, "Rust" filminin çekimleri sırasında yaşanan ölümcül kazadan 5 gün önce, Baldwin'in dublörüne güvenli olduğu söylenen silah iki el ateşlendikten sonra içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı.

        ÜÇÜNCÜ KEZ KAZARA SİLAH ATEŞLENDİ ORTAM GÜVENLİ DEĞİL


        Haberde, 16 Ekim'de yaşanan olaydan sonra bir set çalışanının üretim müdürüne gönderdiği mesajda "Üçüncü kez kazara silah ateşlendi. Ortam güvenli değil." yazdığı ifade edildi.

        Olaydan sonra soruşturma başlatılıp başlatılmadığı öğrenilemezken, filmin yapımcıları setteki güvenlik sorunlarından haberdar olmadıklarını açıkladı.

        Baldwin, New Mexico eyaletinde "Rust" isimli film çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı.

            Mahkeme kayıtlarına göre, Baldwin, içinde gerçek mermi bulunduğu anlaşılan silahı kendisine yönetmen yardımcısının verdiğini ve "güvenli" olduğunu söylediğini belirtmişti.

            ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ


            ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu öldürdüğü 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins için New Mexico'da anma töreni düzenlendi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Mossad’dan casuslara yalan makineli test
            Haberler Dünya Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdüğü “Rust" setiyle ilgili korkunç iddia: Ortam güvenli değil
                SON DAKİKA