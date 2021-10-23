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Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdüğü silahla ilgili şoke eden iddia

ABD'de "Rust" filminin setinde kullandığı kurusıkı silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan ABD'li oyuncu Alec Baldwin, film setinde yaşanan trajedi nedeniyle kalbinin kırık olduğunu söyledi. Öte yandan korkunç kazanın yankıları sürerken silahtan çıkan mermi ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı. İşte olayın seyrini değiştirecek o açıklama.

23.10.2021 10:34 - Son Güncelleme: 23.10.2021 10:55
Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürdüğü silahla ilgili şoke eden iddia

Dünya, ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu set ekibinden 1 kişiyi öldürmesini konuşuyor.

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Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürdüğü silahla ilgili şoke eden iddia

ABD medyasının Santa Fe Bölge Şerifi Ofisi'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, New Mexico eyaletindeki "Rust" filminin setinde bir kaza meydana geldi.

Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürdüğü silahla ilgili şoke eden iddia

SETTE KORKUNÇ ÖLÜM
Baldwin'in bir sahnenin çekiminde kullandığı kurusıkı silahı ateşlemesi sonucunda 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins ve 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza vuruldu.

Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürdüğü silahla ilgili şoke eden iddia

Olay yerine gelen helikopterle hastaneye kaldırılan Hutchins'in hayatını kaybettiği açıklandı. Ambulansla farklı bir hastaneye kaldırılan Souza'nın tedavisi sürüyor.

Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürdüğü silahla ilgili şoke eden iddia

Konuyla ilgili olarak basına açıklamada bulunan yıldız oyuncunun sözcüsü ise sette kurusıkı silahın ateş aldığını ve bir kaza yaşandığını aktardı. Öte yandan Santa Fe County Şerif Ofisi tarafından da açıklama geldi. Açıklamada, olayın araştırıldığı aktarıldı.

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