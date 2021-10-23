Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdüğü silahla ilgili şoke eden iddia
ABD'de "Rust" filminin setinde kullandığı kurusıkı silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan ABD'li oyuncu Alec Baldwin, film setinde yaşanan trajedi nedeniyle kalbinin kırık olduğunu söyledi. Öte yandan korkunç kazanın yankıları sürerken silahtan çıkan mermi ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı. İşte olayın seyrini değiştirecek o açıklama.
23.10.2021 10:34
- Son Güncelleme: 23.10.2021 10:55
Dünya, ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu set ekibinden 1 kişiyi öldürmesini konuşuyor.
SETTE KORKUNÇ ÖLÜM
Baldwin'in bir sahnenin çekiminde kullandığı kurusıkı silahı ateşlemesi sonucunda 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins ve 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza vuruldu.