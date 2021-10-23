Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürdüğü silahla ilgili şoke eden iddia

Konuyla ilgili olarak basına açıklamada bulunan yıldız oyuncunun sözcüsü ise sette kurusıkı silahın ateş aldığını ve bir kaza yaşandığını aktardı. Öte yandan Santa Fe County Şerif Ofisi tarafından da açıklama geldi. Açıklamada, olayın araştırıldığı aktarıldı.