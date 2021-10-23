ABD için kritik tarih 15 Aralık: Kennedy suikastına ait gizli belgeler yayımlanacak

ABD'de eski Başkan John F. Kennedy'nin suikastıyla ilişkili gizli belgelerin bir bölümünün 15 Aralık'ta yayımlanacağı açıklandı.
ABD Başkanı Joe Biden imzasıyla Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu belgelerin redaksiyonlarının tamamlanması için 15 Aralık'ın bekleneceği, bu tarihte redaksiyonu tamamlanmamış olan belgeler içinse Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresine (NARA) bir yıl ek süre tanınacağı bildirildi.
Açıklamada gecikmenin gerekçesi olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle NARA'nın belgelerin redaksiyonunu tamamlayamaması gösterildi ve ertelemenin "askeri savunma, istihbarat, yasa koruma ve uluslararası ilişkilerin gidişatına" olası zararın önlenmesi için gerekli olduğu belirtildi.
"ÇOK DERİN BİR ULUSAL TRAJEDİ"
Kennedy suikastının "O korkunç günü yaşayan Amerikalıların ve Amerikan tarihinin hafızasında yankılanmaya devam eden çok derin bir ulusal trajedi" olarak nitelendirildiği açıklamada, suikastle ilgili NARA'nın koleksiyonundaki belgelerin yüzde 90'ını oluşturan 250 bin belgenin halka açık durumda olduğu hatırlatıldı.