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    • Dünya
    • 23.10.2021 20:27
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    • 23.10.2021 20:42
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    ABD için kritik tarih 15 Aralık: Kennedy suikastına ait gizli belgeler yayımlanacak

    ABD’de eski Başkan John F. Kennedy’nin suikastıyla ilişkili flaş bir gelişme yaşandı. Suikaste ikişkin gizli belgelerin bir bölümünün 15 Aralık’ta yayımlanacağı öğrenildi. Belgelerin geri kalanlarının ise bir yıl içinde yayına hazır hale getirileceği duyuruldu.

    AA
    Kennedy suikastının gizli belgeleri yayımlanacak!

    ABD'de eski Başkan John F. Kennedy'nin suikastıyla ilişkili gizli belgelerin bir bölümünün 15 Aralık'ta yayımlanacağı açıklandı.

    ABD Başkanı Joe Biden imzasıyla Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu belgelerin redaksiyonlarının tamamlanması için 15 Aralık'ın bekleneceği, bu tarihte redaksiyonu tamamlanmamış olan belgeler içinse Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresine (NARA) bir yıl ek süre tanınacağı bildirildi.

    Açıklamada gecikmenin gerekçesi olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle NARA'nın belgelerin redaksiyonunu tamamlayamaması gösterildi ve ertelemenin "askeri savunma, istihbarat, yasa koruma ve uluslararası ilişkilerin gidişatına" olası zararın önlenmesi için gerekli olduğu belirtildi.

    "ÇOK DERİN BİR ULUSAL TRAJEDİ"
    Kennedy suikastının "O korkunç günü yaşayan Amerikalıların ve Amerikan tarihinin hafızasında yankılanmaya devam eden çok derin bir ulusal trajedi" olarak nitelendirildiği açıklamada, suikastle ilgili NARA'nın koleksiyonundaki belgelerin yüzde 90'ını oluşturan 250 bin belgenin halka açık durumda olduğu hatırlatıldı.

        TEKSAS'TA SUİKAST SONUCU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
        ABD Başkanı John F Kennedy, 22 Kasım 2963'te seçim çalışmaları için gittiği Teksas'ta bir suikast sonucu öldürülmüştü.

        Dönemin Yüksek Mahkeme başyargıcı Earl Warren tarafından yürütülen soruşturmada, suikastı gerçekleştiren Lee Harvey Oswald'ın tek başına hareket ettiği sonucuna varılmıştı. Ancak soruşturma eksik olduğu iddia edilerek eleştirilmiş, sonradan Kongre'de kurulan bir komisyon suikastın bir komplo olabileceğini açıklamıştı.

        NARA, 1992 tarihli JFK yasası gereği suikaste ilişkin çok sayıda gizli olmayan belgeyi yayınlamış, eski ABD Başkanı Donald Trump ise 2017 yılında binlerce gizli belgeyi açıklarken, bazı belgeleri ulusal güvenlik gerekçesiyle gizli tutmuştu.

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        Haberler Dünya ABD için kritik tarih 15 Aralık: Kennedy suikastına ait gizli belgeler yayımlanacak
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